Cos'è la tendinite della cuffia dei rotatori e come curarla La risposta degli esperti

Per prima cosa, è necessaria una diagnosi. Badia consiglia di affidarsi a una clinica ortopedica. In alternativa, si può consultare un medico o un altro professionista sanitario abilitato. Per diagnosticare la tendinite della cuffia dei rotatori, Badia solitamente prescrive una radiografia e una risonanza magnetica. La radiografia viene utilizzata per escludere altre cause del dolore, come l'artrite. La risonanza magnetica può servire a diagnosticare la tendinite della cuffia dei rotatori e a mostrare se è progredita fino a una lacerazione parziale o completa.

Nelle prime settimane dalla comparsa del disagio, un fisioterapista può valutare l'ampiezza del movimento, la forza e la rigidità muscolare della spalla, nonché la meccanica della scapola e la postura, ha detto Casey. Fatto ciò, il fisioterapista può trattare qualsiasi disfunzione della spalla che sia causa di tendinite.

La bella notizia è che "la tendinite della cuffia dei rotatori può essere risolta piuttosto rapidamente se è ancora allo stato infiammatorio acuto", ha affermato Casey.

I trattamenti più comuni per la tendinite della cuffia dei rotatori possono comprendere:

Tecniche manuali: mobilizzazione articolare, massaggio o correzione posturale per migliorare l’ampiezza del movimento e la meccanica, secondo Casey.

Stretching: gli esercizi di stretching possono aiutare ad agire sulla rigidità dei muscoli intorno alla spalla. Un buon esercizio di stretching consiste nel distendersi poggiando la schiena su un foam roller con le braccia aperte, i gomiti piegati ad angolo retto e i palmi rivolti verso l'alto. Ecco come fare:

Sdraiati sul foam roller in modo che tutto il busto, dalla testa al bacino, sia completamente sostenuto, facendo sì che il rullo supporti la colonna vertebrale (in senso verticale).

Piega le ginocchia in modo che i piedi poggino bene sul pavimento, esercitando una leggera pressione per garantire l'equilibrio.

Apri le braccia, piega i gomiti ad angolo retto in linea con il busto, rivolgendo i palmi verso l'alto.

Mantieni la colonna vertebrale in posizione neutra per tutta la durata dell'esercizio. Dovresti avere un piccolo spazio tra i lombari e il rullo.

Questo tipo di stretching è consigliato anche prima dei workout. "La gravità agevolerà l'apertura del petto, che a sua volta attiverà i muscoli e preparerà il corpo agli esercizi di allenamento della forza", ha detto Casey. "Rilassando la parte anteriore del corpo e aprendo la schiena, avrai la certezza di eseguire questi esercizi nel modo più efficiente possibile", ha affermato. (Ulteriori informazioni qui di seguito).

Esercizi di rafforzamento: rafforzando le spalle con esercizi con pesi, che sollecitino i muscoli deboli della zona, si migliorano la meccanica e la postura e si stabilizzano le articolazioni e la scapola, ha detto Casey. "Utilizza un carico adeguato, non eccessivo, che ti consenta di mantenere il controllo posturale durante i movimenti", ha aggiunto. Imparare a eseguire in modo corretto questi esercizi di rafforzamento della parte superiore del corpo che riguardano le spalle, soprattutto sotto la guida attenta di un fisioterapista, ti permetterà anche di prevenire un altro episodio di tendinite.

Esercizi specifici per la cuffia dei rotatori: Badia consiglia di fare delle extrarotazioni con i manubri, che favoriscono l'afflusso di sangue alla cuffia dei rotatori (ma non aumentano la massa muscolare). Afferra due manubri leggeri (da 1 a 3 chili). Ecco come fare:

Stenditi sul lato destro appoggiando la testa sulla mano destra.

Tenendo un manubrio leggero nella mano sinistra, piega il braccio a 90 gradi con la parte superiore del braccio premuta contro il corpo.

Solleva il manubrio ruotandolo verso il soffitto.

Poi, riportalo vicino alla pancia.

Esegui da 15 a 20 ripetizioni per lato.

Cambiamenti da fare a casa: se lavori sedendo alla scrivania per molte ore, è importante fare attenzione all'ergonomia, che ti aiuterà a mantenere in salute la cuffia dei rotatori, ha detto Casey. L'ergonomia dell'ufficio, ovvero sedersi correttamente alla scrivania, può aiutare. Ad esempio, tenere il monitor alla distanza di un braccio dagli occhi e scegliere una sedia in modo che i piedi siano appoggiati sul pavimento o su un poggiapiedi. Quando si utilizza il telefono, sedersi con la schiena dritta e tenere lo schermo davanti al viso, anziché piegarsi in avanti o stare curvi su di esso.

Testo di Jessica Migala