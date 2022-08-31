Cinque esercizi per il core da aggiungere alla tua routine di fitness

I due principali vantaggi degli esercizi per il core sono di tipo estetico e funzionale. Dal punto di vista estetico, gli allenamenti specifici per questa parte assottigliano il core e definiscono i muscoli, in particolare il retto addominale, quindi la "tartaruga", spiega Michael Julom, trainer di CrossFit Level 1 e personal trainer certificato ACE.

Justin Agustin, personal trainer certificato ISSA, e Julom concordano: un core forte aiuta a proteggere la colonna vertebrale ed è fondamentale per ogni attività che svolgiamo, per esempio alzarci da una sedia, stare a lungo in piedi, camminare, portare i sacchetti della spesa, azionare un tosaerba o prendere in braccio un bambino.

Un core forte può anche impedire che si verifichino compensazioni e squilibri.

"Se i muscoli del core non sono allenati a sufficienza, le altre parti del corpo saranno costrette a compensare per [sostenere] il carico, causando strani dolori ovunque", aggiunge Agustin. Tutto questo può portare a mal di schiena, postura sbagliata, scarso equilibrio, mancanza di stabilità e bassa resistenza in posizione eretta.

Sempre secondo Agustin, le attività quotidiane come stare in piedi o sollevare oggetti pesanti possono risultare più difficili, aumentando il rischio di infortuni.