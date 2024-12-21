6 esercizi per il polpaccio che i fisioterapisti consigliano di fare ogni settimana

"I muscoli del polpaccio principali sono due, situati nella parte posteriore della gamba: il gastrocnemio e, subito sotto, il soleo." A dirlo è Cameron Yuen, D.P.T. e trainer di forza e preparazione fisica. "Assieme, nella parte inferiore della gamba, costituiscono il tendine di Achille, collegato alla parte inferiore del tallone."

Il gastrocnemio e il soleo, ovvero i muscoli del polpaccio, ti spingono in avanti quando corri, salti o fai qualsiasi altro movimento che richieda potenza nelle gambe, afferma Yuen.

"Il gastrocnemio attraversa due articolazioni, ginocchio e caviglia, mentre il soleo copre quasi esclusivamente la caviglia", spiega Megan-Marie Delegas, D.P.T. e coach certificata di kettlebell dalla Russian Kettlebell Challenge. L'uso principale dell'uno o dell'altro muscolo dipende principalmente dal movimento esatto che si sta facendo, ma "per i runner, la maggiore produzione di forza è richiesta al soleo, perché assorbe la maggior parte della forza", afferma Megan-Marie.

Tuttavia, resta fondamentale allenare con regolarità entrambi i muscoli affinché possano lavorare in coppia.

Inoltre, i principali muscoli del polpaccio lavorano insieme al tendine d'Achille per coinvolgere il piede. "Per eccellere nella corsa o nello sprint è necessario che i muscoli del polpaccio siano forti", dice Melissa Prestipino, D.P.T.: "Un polpaccio forte aiuta a puntare le dita, spingere e accelerare".

Oltre alla corsa, i polpacci giocano un ruolo fondamentale in qualsiasi movimento che richiede la tripla estensione, cioè l'estensione contemporanea di anca e ginocchio unita alla flessione plantare della caviglia, sostiene Prestipino.

"Oltre che nella fase di spinta della corsa, la tripla estensione può entrare in gioco anche in movimenti esplosivi, come durante uno snatch con manubrio o un sollevamento pesi, incluso lo slancio. Fare movimenti pliometrici, come squat jump e box jump, coinvolge a sua volta esercizi di tripla estensione", aggiunge.