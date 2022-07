Core forte: cinque esercizi approvati dai trainer per gli addominali superiori | Articolo "OGC"

Per allenare gli addominali superiori, con il classico crunch non puoi sbagliare, ed è per questo che Lampa lo include tra gli esercizi consigliati. Ecco un ripasso per eseguire correttamente il crunch: inizia in posizione supina, con i piedi a terra e le mani all'altezza della testa per offrire sostegno.

"Sollevati partendo dagli addominali superiori mentre spingi a terra la parte bassa della schiena" afferma Lampa.

Suggerimento: per far lavorare davvero gli addominali superiori, la trainer consiglia di guardare in alto mentre fai il crunch. Inoltre, dovresti far partire il movimento dagli addominali superiori anziché tirare dal collo tenendo il mento verso il petto, un errore secondo lei comune. "Sono gli occhi a determinare il movimento della testa" afferma. "Se guardi verso le ginocchia, tenderai a far partire il movimento dal collo invece che dagli addominali superiori. Al contrario, se guardi verso il soffitto o dritto in su, inizierai il movimento dagli addominali".

Successivamente, posa la schiena a terra e ripeti per un totale di tre serie da 15 ripetizioni.