In che modo il sonno migliora le prestazioni, secondo il Dott. Jeffrey Durmer

Quando pensiamo all'allenamento, il sonno è l'ultima cosa che ci viene in mente. Ma non è così per tutti: Jeffrey Durmer, MD e PhD, si è reso conto che il sonno passava sempre in secondo piano sia quando era un atleta professionista, sia quando le sue figlie praticavano nuoto a livello nazionale, così ha deciso di svolgere un'attività di ricerca. Oggi, il dott. Durmer, neurologo, neuroscenziato dei sistemi e dottore in medicina del sonno, offre sostegno ai migliori atleti e atlete del momento. Lavorando con la NFL e con il team di sollevamento pesi degli Stati Uniti ai Giochi di Tokyo 2021, ha dimostrato come semplici strategie, tra cui il ripristino delle riserve di sonno, possono giovare notevolmente alle prestazioni. Ma ha dimostrato soprattutto che il sonno fa parte del recupero, e che un allenamento non può dirsi completo senza un adeguato riposo. In questo episodio, si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per discutere nel dettaglio dell'importanza del riposo per la nostra salute fisica e psicologica, per farci capire se stiamo dormendo abbastanza e per aiutarci a non sottovalutare il problema in futuro.