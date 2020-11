Come semplificare il processo decisionale per raggiungere i tuoi obiettivi

Capita a tutti di trovarsi in difficoltà quando arriva il momento di fare scelte salutari. Ed è proprio a questo campo di studi che si dedica la neuroscienza decisionale. I ricercatori stanno cercando di chiarire in che modo il cervello gestisce le scelte, i fattori inconsci che entrano in gioco e in che modo tutti noi (anche tu) possiamo sfruttare quanto scoperto per raggiungere qualunque obiettivo.



Ecco cosa è emerso finora: il processo decisionale del cervello può essere suddiviso in due sistemi, denominati semplicemente sistema 1 e sistema 2, come afferma il ricercatore Paul Laursen, PhD, professore di scienze dell'esercizio presso la Auckland University of Technology in Nuova Zelanda. "Il sistema 1 si basa sul pensiero veloce. È un ragionamento immediato, reattivo e non sempre chiaro", spiega. Il sistema 1 entra in azione quando uno scoiattolo ti attraversa la strada e devi decidere se frenare, sterzare o proseguire. Oppure quando sbatti la porta dopo una discussione o raccogli istintivamente un pezzo di vetro rotto a mani nude. Le decisioni del sistema 1 si verificano e basta.



Al contrario, il sistema 2 "si basa su pensieri lenti, in cui hai più tempo a disposizione e ti trovi in modalità parasimpatica (in altre parole, ti fermi e rifletti), la quale generalmente ti permette di prendere decisioni più lucide", afferma Laursen. Abituarsi a sfruttare questo sistema al meglio è fondamentale per fare scelte sane su base regolare, soprattutto quando stress, fame, affaticamento o stati emotivi particolari potrebbero spingerti ad agire (o reagire) velocemente. Quando ti prendi più tempo per pensare, puoi valutare le conseguenze delle possibilità che hai a disposizione e prendere la decisione migliore, secondo quanto afferma Laursen.



Immagina di ordinare la colazione. Hai adocchiato il toast alla francese, ma c'è anche quello all'avocado. Prendendoti il tempo necessario per attivare il sistema 2, potresti optare per il toast all'avocado sapendo che ti fornirà un apporto di energia adeguato all'allenamento pomeridiano, perché ricco di grassi e proteine e povero di zuccheri (potrebbe anche farti propendere per il toast alla francese se ne avessi proprio voglia, sapendo però che lo dividerai con qualcuno per evitare la fiacchezza in un secondo momento). Tuttavia, prenderti del tempo per pensare non significa passare ore a valutare cosa ordinare. Potrebbe volerci anche solo un minuto, ma è pur sempre più tempo di quello che impiegheresti per afferrare un pezzo di pane al volo (una recente ricerca pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour suggerisce di restringere a due le opzioni a disposizione, così da poter prendere la decisione migliore più rapidamente quando il fattore tempo è prioritario).