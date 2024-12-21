Come allenarsi per una gara di triathlon, secondo i coach

Ami correre, nuotare e andare in bicicletta? Ti è capitato di chiederti quale sia la differenza tra un triathlon olimpico e un triathlon sprint? O magari dopo qualche gara sottotono hai pensato che è il momento di ricorrere a un coaching mirato?

Se il triathlon è nei tuoi pensieri, allenarti è fondamentale per migliorare la forma (in ognuna delle tre discipline), prevenire gli infortuni e anche solo per goderti la gara. Ma come è strutturato esattamente un allenamento di questo tipo?

Qui, tre coach di triathlon certificate e una specialista in alimentazione sportiva condividono preziosi consigli ed esempi di allenamento per aiutarti a creare il tuo programma.

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