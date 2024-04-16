Tre benefici del cioccolato fondente per la salute, secondo un dietologo certificato

Il cioccolato è sempre pronto a darti conforto quando sei giù di corda; secondo la scienza, però, il sapore dolce e la consistenza da sogno sono solo due dei motivi che portano il cioccolato fondente a migliorare l'umore.

Per esempio, uno studio controllato randomizzato (pubblicato in un numero del 2022 del Journal of Nutritional Biochemistry) ha studiato l'effetto del cioccolato fondente sull'umore di soggetti adulti in salute, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. I partecipanti allo studio dovevano mangiare 30 grammi di cioccolato fondente all'85% o al 70% ogni giorno per 3 settimane. Il gruppo di controllo, invece, avrebbe dovuto evitare di consumare cioccolato.

Per capirci, 30 grammi equivalgono a circa un terzo di una tavoletta media di cioccolato fondente. I ricercatori hanno riscontrato minori livelli di stress emotivo nei soggetti che avevano consumato il cioccolato fondente all'85% rispetto al gruppo di controllo e ai partecipanti che avevano mangiato il cioccolato fondente al 70%. L'effetto positivo che il cioccolato fondente all'85% ha sul microbiota intestinale è una possibile spiegazione di questo risultato.

Oltre a favorire la salute e la diversificazione del microbiota intestinale, il cacao probabilmente migliora l'umore perché è ricco di polifenoli (composti benefici normalmente presenti nelle piante). I polifenoli hanno proprietà antiossidanti e possono migliorare l'umore proprio perché contrastano le infiammazioni, che si pensa siano associate alla depressione.

Un grande studio epidemiologico, pubblicato in un numero del 2018 della rivista Molecules, ha suggerito una diminuzione dei sintomi legati alla depressione nelle persone che seguivano una dieta ricca di polifenoli. Una possibile spiegazione di questo fenomeno risiederebbe nel calo dei livelli di cortisolo legato al consumo di cioccolato fondente. La diminuzione di questo ormone dello stress, a sua volta, porterebbe a una riduzione dei sintomi legati all'ansia e alla depressione.