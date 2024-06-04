Come evitare che le scarpe facciano rumore

Le scarpe nuove di zecca spesso fanno rumore durante il periodo di "rodaggio" per via delle cuciture rigide e delle suole in gomma nuove. L'umidità che permane all'interno della scarpa provoca rumore finché non si asciuga completamente. Un'altra possibile causa del rumore sono i punti di attrito tra la suola interna e la suola della scarpa, nonché indossare le scarpe a piedi nudi.

Le scarpe di pelle possono far rumore quando sono troppo disidratate e hanno bisogno di essere trattate con un ammorbidente o se i lacci sfregano contro la linguetta.