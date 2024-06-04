Cinque rimedi per evitare che le scarpe facciano rumore
Cura dei prodotti
Se le tue scarpe fanno rumore mentre cammini a causa dell'umidità o di cuciture rigide, segui questi consigli per risolvere il problema.
Forniture
- Quotidiani
- Talco
- Vaselina o olio di cocco
- Ammorbidente per pellami
- Sapone da sella (facoltativo)
Strumenti
- Panno
- Spugna
I motivi principali per cui le scarpe fanno rumore sono tre: acqua, livello di logorio e attrito. Ma non smettere di usare le tue scarpe perché fanno rumore: segui questi consigli per identificare il problema e risolverlo.
Come evitare che le scarpe facciano rumore
1.Asciuga bene le scarpe
Se il rumore è causato dall'umidità in eccesso, asciuga accuratamente le scarpe. Lasciarle asciugare all'aria e al sole non sempre è sufficiente per eliminare l'umidità che provoca il rumore. Rimuovi le suole interne, inserisci un foglio di giornale accartocciato nelle scarpe fino alla punta, quindi avvolgile in un asciugamano. Lasciale asciugare in un luogo ben ventilato per circa 12 ore. Posizionarle accanto a un ventilatore o a una ventola ad aria calda farà sì che si asciughino più velocemente.
Prima di reinserire la suola interna, puoi cospargere l'interno della scarpa con un po' di talco in modo che assorba l'eventuale umidità residua.
2.Accelera il periodo di "rodaggio"
A volte, il rumore proviene dall'esterno della scarpa. Questo avviene soprattutto quando le scarpe sono nuove. A provocare il rumore potrebbero essere le suole in gomma nuove di zecca o le cuciture rigide sulle parti esterne della scarpa.
Più usi le tue scarpe nuove, più si ammorbidiscono e diventano silenziose. Per accelerare il processo, prova a indossarle anche in casa per ammorbidirle. Il rumore dovrebbe scomparire gradualmente con l'utilizzo.
3.Riduci l'attrito
Se il rumore proviene dall'interno della scarpa e non è dovuto all'umidità, prova a rimuovere la suola interna e ad aggiungere sul lato inferiore un sottile strato di vaselina o di olio di cocco. Questo aiuterà a ridurre l'attrito se la suola interna sfrega contro altre parti della scarpa.
4.Usa una crema per scarpe
A volte non è l'umidità in eccesso a far scricchiolare una scarpa, ma l'eccessiva secchezza. Anche una scarpa disidratata può far rumore, soprattutto quando è realizzata in pelle. Per risolvere il problema, usa un ammorbidente per pellami per idratare le scarpe ed evitare che facciano rumore.
Per prima cosa rimuovi i lacci, quindi applica una piccola quantità di ammorbidente su un panno pulito. Strofina delicatamente il prodotto sulla tomaia in pelle con piccoli movimenti circolari, facendo attenzione alle eventuali pieghe che si sono formate con l'utilizzo.
Le scarpe in pelle a volte fanno rumore anche quando i lacci sfregano contro la linguetta. Per eliminare il rumore puoi usare il sapone da sella, uno speciale composto adatto a pulire, ammorbidire e proteggere la pelle.
Applicalo su un panno umido e strofinalo sulle linguette creando una schiuma. Rimuovilo quindi con un panno o una spugna puliti e umidi. Se non hai a disposizione il sapone da sella, un balsamo per pellami andrà altrettanto bene.
(Articolo correlato: Tre semplici modi per pulire i lacci delle scarpe)
5.Indossa le calze
Non sempre sono le scarpe a far rumore. A volte sono i piedi. Se le tue scarpe tendono a "farsi sentire" e sei tra le persone che in genere fanno a meno delle calze, prova invece a indossarle.
Anche un paio di fantasmini andrà benissimo. Se il rumore smetterà di manifestarsi, saprai che la causa del problema era l'attrito dei tuoi piedi nudi all'interno delle scarpe.
Domande frequenti
Perché le scarpe a volte fanno rumore?
Le scarpe nuove di zecca spesso fanno rumore durante il periodo di "rodaggio" per via delle cuciture rigide e delle suole in gomma nuove. L'umidità che permane all'interno della scarpa provoca rumore finché non si asciuga completamente. Un'altra possibile causa del rumore sono i punti di attrito tra la suola interna e la suola della scarpa, nonché indossare le scarpe a piedi nudi.
Le scarpe di pelle possono far rumore quando sono troppo disidratate e hanno bisogno di essere trattate con un ammorbidente o se i lacci sfregano contro la linguetta.
Come puoi evitare che le scarpe facciano rumore?
Molte cause comuni del rumore delle scarpe possono essere facilmente risolte. Se fanno rumore perché sono nuove di zecca, indossale in casa per ammorbidire le cuciture rigide e le suole nuove.
Se il problema è l'umidità, lasciale asciugare all'aria.
Se il rumore proviene dalla suola interna, aggiungi un sottile strato di vaselina sul lato inferiore. Oppure, se le scarpe sono in pelle e disidratate, applica un ammorbidente per pellami per eliminare i rumori.
Testi a cura di Lesly Gregory