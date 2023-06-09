Come abbinare i leggings per le giornate fuori casa

L'abbigliamento athleisure è ormai diventato un must per lavorare da casa o fare commissioni nel fine settimana. E i leggings sono un capo perfetto per qualsiasi outfit.

Prendi una giacca sportiva o una maglia oversize dal tuo guardaroba e abbinala ai tuoi leggings Nike preferiti. E per le scarpe, un paio di sneakers alla moda è l'ideale: sono comode e completeranno benissimo il look che hai scelto.

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Non avere paura di aggiungere un po' di colore o di mixare texture diverse: ad esempio potresti scegliere una giacca dallo stile d'impatto o un paio di scarpe colorate che si possono abbinare anche ad altri pantaloni, come un paio di jeans slavati, o anche un comodo abito canotta.

Scopri qui sotto sei idee di outfit per indossare i leggings fuori casa, magari per seguire una lezione di yoga nel fine settimana o berti un caffè con gli amici.