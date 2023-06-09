Come abbinare i leggings per le giornate fuori casa

Leggings: come abbinarli quando sei fuori casa
Consigli di stile
Scopri sei outfit per sfoggiare con stile questi pantaloni supercomodi e versatili.
L'abbigliamento athleisure è ormai diventato un must per lavorare da casa o fare commissioni nel fine settimana. E i leggings sono un capo perfetto per qualsiasi outfit.
Prendi una giacca sportiva o una maglia oversize dal tuo guardaroba e abbinala ai tuoi leggings Nike preferiti. E per le scarpe, un paio di sneakers alla moda è l'ideale: sono comode e completeranno benissimo il look che hai scelto.
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Non avere paura di aggiungere un po' di colore o di mixare texture diverse: ad esempio potresti scegliere una giacca dallo stile d'impatto o un paio di scarpe colorate che si possono abbinare anche ad altri pantaloni, come un paio di jeans slavati, o anche un comodo abito canotta.
Scopri qui sotto sei idee di outfit per indossare i leggings fuori casa, magari per seguire una lezione di yoga nel fine settimana o berti un caffè con gli amici.
Leggings: sei idee per abbinarli quando sei fuori casa
1.L'essenziale
Quando devi scegliere cosa mettere con un paio di leggings neri, le opzioni possono sembrare infinite. Se sei in dubbio, punta sulla semplicità e usa questi pantaloni classici come base per un outfit dallo stile neutro.
Con una polo nera coordinata, una classica giacca bomber e un paio di semplici sneakers Air Max puoi creare un look curato e casual al tempo stesso. Quando fai commissioni o prendi un caffè con gli amici, un outfit rilassato con un paio di morbidi leggings a vita alta è la scelta migliore.
2.Un tocco di rosso
Può capitarti di aver voglia di creare un outfit che non passi inosservato. In questo caso, lascia nel cassetto gli immancabili leggings neri e scegli un colore d'impatto come il rosso.
Indossa una t-shirt con dettagli rossi per un look coordinato e completa il tutto con un classico paio di sneakers bianche, come le Air Force 1, per smorzare l'effetto finale. Nata come borsa termica per il pranzo, la borsa tote Futura di Nike si può usare anche come pratico accessorio per portare con sé tutto ciò che serve, magari anche uno spuntino.
3.Un outerwear che si fa notare
Se non vuoi rinunciare ai classici leggings neri, un'idea è scegliere i leggings Nike Zenvy, confortevoli e ideali per un tranquillo brunch nel fine settimana o per una cena infrasettimanale. E per renderli subito eleganti, ti basta abbinarli a una giacca che attiri gli sguardi: prova per esempio la giacca Nike Swoosh morbida e pelosa e il gioco è fatto. A questo punto non ti resta che completare il tutto con un paio di sneakers colorate come tocco finale di sicuro effetto.
4.Abbinamenti creativi
Per indossare i leggings nel fine settimana, potresti osare con stampe e dettagli colorati. Inizia con colori neutri: una canotta a costine e un paio di leggings grigi. Poi, aggiungi una giacca con un motivo astratto e un paio di VaporMax colorate per un look fuori dagli schemi. In fondo, un outfit è come un'opera d'arte, un modo per portare un po' di creatività nel tuo guardaroba.
5.Nuovi toni naturali
Che cosa puoi abbinare ai leggings quando hai voglia di un look minimalista? Provane un paio in una delicata tonalità verde salvia insieme a capi classici in marrone chiaro e bianco, come un cappello da baseball, una felpa o una maglia girocollo oversize e una borsa a tracolla.
6.Post-allenamento
Vuoi indossare i leggings in una giornata in cui passerai direttamente dall'allenamento alle commissioni o a un incontro con gli amici? Pensa prima di tutto alla funzionalità, che però non significa rinunciare allo stile. Prova a creare una combinazione di colori divertente con un paio di sneakers e una giacca a vento coordinata. Così, ti farai notare di sicuro anche in palestra.
Words by Aemilia Madden