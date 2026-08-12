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  2. Accessori
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  3. Borse e zaini
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  4. Borse a tracolla

Borse a tracolla

(20)
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (5 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (5 l)
CHF 40
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Hayward Patrol
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 52
Nike Heritage
Nike Heritage Marsupio (3 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Marsupio (3 l)
CHF 32
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Marsupio (3 l)
Nike Heritage Premium
Marsupio (3 l)
CHF 57
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Elemental Premium
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 37
Nike
Nike Marsupio Heritage
Materiali riciclati
Nike
Marsupio Heritage
CHF 30
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 32
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla Crescent (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla Crescent (4 l)
CHF 40
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Marsupio (3 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage 2.0
Marsupio (3 l)
CHF 32
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla piccola (1 l)
Nike Heritage
Borsa a tracolla piccola (1 l)
CHF 30
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla Crescent (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla Crescent (4 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (2 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (2 l)
CHF 40
Nike
Nike Marsupio slim da running 4.0
Nike
Marsupio slim da running 4.0
CHF 32
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla (8 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (8 l)
CHF 57
Nike ACG "DAYMAX"
Nike ACG "DAYMAX" Marsupio (3 l)
Materiali riciclati
Nike ACG "DAYMAX"
Marsupio (3 l)
CHF 70
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla 2.0 (4 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla 2.0 (4 l)
CHF 32
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (1 l)
CHF 32
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 32
Nike Aura
Nike Aura Borsa mezzaluna a tracolla (4 l)
Nike Aura
Borsa mezzaluna a tracolla (4 l)
28% di sconto
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (1 l)
11% di sconto