I migliori leggings Nike a vita alta per qualsiasi attività

Guida all'acquisto

Leggings Nike avvolgenti che accompagnano ogni tuo movimento nel massimo comfort.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 5 min
I migliori leggings Nike a vita alta per qualsiasi attività

Indossare un paio di leggings che ti faccia sentire a tuo agio offre una sensazione di comfort, sostegno e sicurezza durante qualsiasi attività. I modelli a vita alta assicurano una vestibilità sempre perfetta e una copertura ampia, garantendo un'eccellente libertà di movimento. Scegli quali caratteristiche cercare in un modello e scopri i migliori modelli di leggings Nike a vita alta.

Come scegliere un paio di leggings a vita alta

  1. 1.Lunghezza del pantalone

    I leggings Nike a vita alta sono disponibili con gamba a tutta lunghezza o a sette ottavi. La vestibilità esatta può variare da persona a persona, ma i modelli a tutta lunghezza sono concepiti per arrivare fino alla caviglia, mentre quelli a sette ottavi coprono fino a metà polpaccio. La scelta dipende dalle tue preferenze di vestibilità e di lunghezza.

  2. 2.Tessuto

    Se vuoi dei leggings realizzati in tessuti di alta qualità, ricorda di sottoporli al test dello squat. Indossa i leggings ed esegui uno squat profondo o tocca le punte dei piedi controllando davanti a uno specchio che il materiale non lasci intravedere la pelle o l'underwear. I modelli Nike, come i leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon non velati, sono progettati per superare il test dello squat e realizzati in un tessuto misto di nylon, spandex e poliestere.

    Se hai intenzione di indossare i leggings per l'allenamento, cercali di un tessuto che allontani il sudore, come Nike Dri-FIT, per favorirne l'evaporazione e mantenere la pelle fresca e asciutta. Se li indossi in giornate fredde, scegli i leggings Nike Therma-FIT, progettati per trattenere il calore senza appesantire.

  3. 3.Vestibilità

    I leggings dovrebbero risultare aderenti e leggermente compressivi sulla pelle, senza essere troppo stretti in vita o scomodi durante il movimento o la respirazione. I leggings Nike sono disponibili in taglie dalla XS alla 3X, oltre a quelle specifiche per la maternità. I leggings a vita alta Nike One (M) Maternity sono progettati per offrire flessibilità, copertura e supporto per il pancione. Inoltre il loro speciale design offre una vestibilità ideale per tutta la gravidanza.

    Scopri i leggings Nike per la maternità

  4. 4.Tasche

    Se ti serve uno spazio pratico dove riporre i tuoi oggetti indispensabili come telefono, chiavi o tessere, scegli un paio di leggings a vita alta con tasche a basso profilo.

    Scopri i leggings Nike a vita alta con tasche

I migliori leggings Nike a vita alta in base all'attività

Yoga

I leggings Nike da yoga a vita alta, come quelli della collezione Nike Yoga Luxe, sono progettati per avvolgere il corpo con una fascia modellante in vita che copre fino a sopra l'ombelico. Il design non velato permette di fare piegamenti e stretching in totale sicurezza. Il tessuto Nike Infinalon è più sottile, leggero e persino più resistente dei filati Nike tradizionali. Offre una sensazione di leggera compressione e mantiene la pelle asciutta mentre respiri, fai stretching ed esegui le diverse posizioni. Alcuni modelli sono caratterizzati da un design stirrup sul piede con apertura sul tallone per offrire ulteriore comfort e sostegno durante l'attività.

Lifestyle

Per lo svago e le attività di tutti i giorni scegli un paio di leggings lifestyle Nike, come i leggings Nike Sportswear Essentials a vita alta. Sono realizzati in un tessuto di alta qualità che è il risultato di un mix di cotone, poliestere e spandex. Il design sagomato a vita alta si adatta al corpo e dona una sensazione di comfort, mentre la fascia elastica in vita assicura un fit perfetto e confortevole. Troverai tanti stili diversi, dai modelli base in total black a quelli dai colori più decisi, che spesso hanno un prezzo più basso rispetto ai leggings Nike da yoga o da allenamento.

Fitness e training

Questa ampia collezione di leggings include modelli versatili pensati per i workout in palestra, come l'allenamento a intervalli ad alta intensità, il sollevamento pesi o il CrossFit. Svariati modelli ideati per i workout più impegnativi sono realizzati con tessuto Nike Dri-FIT traspirante. Ad esempio, i leggings Nike Pro Dri-FIT sono elasticizzati e avvolgenti allo stesso tempo, mentre la fascia elastica a vita alta Nike Pro copre la zona del core e offre comodità durante movimenti, allungamenti e piegamenti. Alcuni modelli sono realizzati con fibre di poliestere riciclato prodotto a partire da bottiglie di plastica pulite, triturate, convertite in pellet e infine trasformate in filati di alta qualità.

Domande frequenti

Quale dovrebbe essere la vestibilità dei leggings?
I leggings dovrebbero risultare aderenti e leggermente compressivi sulla pelle, senza essere troppo stretti in vita o scomodi durante il movimento o la respirazione. I leggings Nike sono disponibili in taglie dalla XS alla 3X, oltre a quelle specifiche per la maternità. Per maggiori informazioni su taglie e vestibilità, consulta la tabella delle taglie e delle misure Nike.
Perché i miei leggings a vita alta tendono a scivolare?
I leggings dal fit inadeguato o realizzati con tessuti sottili o di bassa qualità possono dare la sensazione di scivolare o cadere mentre ti muovi. Affinché i leggings rimangano correttamente in posizione, assicurati di indossare la taglia giusta. I leggings dovrebbero essere aderenti e leggermente compressivi sulla pelle, senza risultare troppo stretti in vita o scomodi durante il movimento e la respirazione. Cerca quelli realizzati in tessuti di alta qualità, come Nike Dri-FIT, e con una fascia in vita aderente e confortevole.
Cosa significa che i leggings devono essere a prova di squat?
I leggings a prova di squat sono quelli che non diventano trasparenti quando il tessuto si estende. Per sottoporre un paio di leggings al test dello squat, indossalo davanti allo specchio ed esegui uno squat profondo o tocca le punte dei piedi. Quando ti muovi, assicurati che il materiale non diventi troppo sottile lasciando intravedere la pelle o l'underwear.

Testo di: Lindsay Frankel

Data di pubblicazione originale: 5 maggio 2022