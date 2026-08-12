Leggings a vita alta da donna: sicurezza a ogni passo
I leggings Nike a vita alta ti offrono il massimo comfort, grazie all'ampia fascia elastica in vita che avvolge con delicatezza il corpo sostenendolo nei punti chiave. L'elevata copertura li rende ideali per la corsa, lo yoga, gli allenamenti intensi e in generale tutti gli esercizi di flessione e allungamento, donandoti una sicurezza di movimento senza distrazioni.
I modelli con tecnologia Dri-FIT allontanano il sudore dalla pelle per un'evaporazione più rapida, lasciandoti una sensazione di freschezza e asciutto che ti consente di spingerti sempre oltre e concentrarti sul raggiungimento dei tuoi obiettivi, nonché sul perfezionamento della tua forma. Con i leggings a vita alta Nike, infatti, puoi sentirti libera di muovere il tuo corpo in tutte le direzioni, grazie al tessuto morbido e super elasticizzato.
Le tasche ti permettono di portare con te l'essenziale durante gli allenamenti: in quella interna puoi riporre le chiavi, mentre quella posteriore con zip è della dimensione ideale per contenere lo smartphone. Con i leggings sportivi a vita alta Nike, le tue mani sono libere e tu puoi affrontare qualsiasi sfida di fitness.