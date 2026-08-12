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Leggings a vita alta da donna

Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
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Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Seamless
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
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Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Satin Shine Leggings a vita alta rinforzata 66 cm – Donna
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Nike Tempo Flash Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
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NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
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NikeSKIMS Rib Seamless Shorts 12,5 cm - Donna
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Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
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Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings a corsetto a vita alta 66 cm – Donna
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NikeSKIMS Rib Seamless Leggings a gamba dritta 86 cm – Donna
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CHF 125

Leggings a vita alta da donna: sicurezza a ogni passo

I leggings Nike a vita alta ti offrono il massimo comfort, grazie all'ampia fascia elastica in vita che avvolge con delicatezza il corpo sostenendolo nei punti chiave. L'elevata copertura li rende ideali per la corsa, lo yoga, gli allenamenti intensi e in generale tutti gli esercizi di flessione e allungamento, donandoti una sicurezza di movimento senza distrazioni.

I modelli con tecnologia Dri-FIT allontanano il sudore dalla pelle per un'evaporazione più rapida, lasciandoti una sensazione di freschezza e asciutto che ti consente di spingerti sempre oltre e concentrarti sul raggiungimento dei tuoi obiettivi, nonché sul perfezionamento della tua forma. Con i leggings a vita alta Nike, infatti, puoi sentirti libera di muovere il tuo corpo in tutte le direzioni, grazie al tessuto morbido e super elasticizzato.

Le tasche ti permettono di portare con te l'essenziale durante gli allenamenti: in quella interna puoi riporre le chiavi, mentre quella posteriore con zip è della dimensione ideale per contenere lo smartphone. Con i leggings sportivi a vita alta Nike, le tue mani sono libere e tu puoi affrontare qualsiasi sfida di fitness.