I migliori leggings da allenamento Nike da donna
Guida agli acquisti
Scopri i migliori leggings da allenamento Nike da donna, compresi i modelli appena usciti in varie lunghezze, colori e altezze della vita.
I migliori leggings da allenamento offrono versatilità, comfort e supporto, e possono resistere alle routine di allenamento più impegnative. I leggings da allenamento Nike sono disponibili in vari materiali, lunghezze e fit, con diversi vantaggi pensati per allenamenti, corsa, lezioni di yoga e altre attività, per garantire alle atlete il massimo comfort ovunque vadano.
Usa questa guida per trovare i tuoi prossimi leggings da allenamento preferiti e consulta la guida alle taglie dei leggings Nike per trovare la giusta vestibilità.
I migliori leggings da allenamento Nike per collezione
Nike Universa: per nascondere gli aloni di sudore
Per sopportare la forte sudorazione durante un allenamento di forza e preparazione, Nike Universa è la scelta giusta. Un design ricercato che aiuta a nascondere il sudore e ha un aspetto elegante: indossando questi comodi leggings la pelle rimarrà asciutta, grazie alla combinazione delle tecnologie Nike Stealth Evaporation e Nike Dri-FIT.
Il vantaggio principale dell'assenza di cuciture frontali è che questo capo risulta estremamente confortevole e ti permette di allenarti senza distrazioni. Le numerose tasche nascoste sono perfette per riporre il telefono e altri oggetti indispensabili, pur mantenendo un fit aderente.
Nike Pro Seamless: per valorizzare le forme
Chi non ama la sensazione di arrivare in fondo a una grande sessione di allenamento della forza? L'aspetto e le sensazioni vanno di pari passo. I leggings Nike Pro Seamless alternano sostegno e cedevolezza in aree mirate, valorizzando e scolpendo, per permetterti di allenarti con stile.
Nike Zenvy: per una vestibilità morbida ed essenziale
Se c'è una caratteristica che distingue i leggings Nike Zenvy, è la loro grande morbidezza. Realizzati in tessuto Nike InfinaSoft, questi leggings sono stati progettati a livello di filato per essere morbidi ed elastici: i leggings Nike più morbidi di sempre.
Ma la morbidezza non è l'unico vantaggio dei leggings Nike Zenvy. Sono infatti pensati per il movimento, con una fascia in vita molto ampia che rimane in posizione durante le sessioni di yoga o pilates. Offrono una leggera compressione e questo li rende particolarmente flessibili. Le cuciture minimal donano un fit estremamente confortevole e un'estetica essenziale. Inoltre, nella parte posteriore è presente una tasca interna con spazio a sufficienza per lo smartphone.
Questi leggings sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT, che ti permette di affrontare l'allenamento senza eccessiva sudorazione. Questi leggings sono disponibili a vita media o alta e in una varietà di opzioni, dai modelli a tutta lunghezza agli shorts da ciclista con interno gamba da 20 cm.
Nike Swift: per una sensazione di leggerezza e grande praticità
Se sei alla ricerca di leggings da corsa che offrano traspirabilità e leggerezza, i Nike Swift sono il modello che fa per te. Grazie a tasche adatte a tutte le esigenze di corsa, puoi portare con te gel, telefono, chiavi e altri oggetti essenziali.
Nike Pro: per la massima traspirabilità durante allenamenti impegnativi
I leggings Nike Pro sono fatti per mantenerti fresca e concentrata durante gli allenamenti più impegnativi o le lezioni di HIIT più intense. Questi leggings puntano in particolare alla traspirabilità. La tecnologia Nike Dri-FIT aiuta a far scomparire il sudore dalla pelle con la stessa rapidità con cui si forma; inoltre, molti leggings Nike Pro presentano pannelli in mesh sui polpacci per aumentare la circolazione dell'aria.
Il tessuto è morbido ed elasticizzato per muoversi con te negli sprint o negli affondi. Anche le cuciture sul retro sono pensate per offrire la massima libertà di movimento. La fascia in vita, confortevole ed elastica, mantiene i leggings al loro posto, mentre la vestibilità aderente offre una sensazione avvolgente e di sostegno.
I leggings Nike Pro sono disponibili in vari colori a tinta unita e con grafiche vivaci. Li puoi trovare nelle opzioni a vita media o alta, con lunghezze che vanno dai modelli a tutta lunghezza, 7/8 e lunghezza ridotta, fino agli shorts da ciclista con interno gamba da 18 o 8 cm.
Nike One: per la massima morbidezza e versatilità
Questi leggings morbidi e setosi sono ideali per fare escursioni nella natura, lezioni di restorative yoga, sbrigare le commissioni quotidiane, e molto altro ancora.
La linea di leggings Nike One presenta caratteristiche essenziali come la tecnologia Nike Dri-FIT, che mantiene la pelle fresca e asciutta tutto il giorno, e un tessuto che non risulta trasparente quando ti pieghi o fai squat. I modelli Nike One realizzati con materiali Nike Therma-FIT aiutano a regolare la temperatura corporea in ambienti freddi. Invece, i leggings Nike One (M), progettati appositamente per le persone in gravidanza, si adattano alla pancia man mano che cresce.
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Tra i leggings Nike One troverai anche varie combinazioni di motivi e look: dai tessuti luccicanti ai design stampati.