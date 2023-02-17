I migliori articoli da golf Nike per il freddo

Con questa selezione di capi ideati per il freddo potrai giocare a golf anche alle temperature più basse
Guida all'acquisto
Stai al caldo dal primo tee all'ultimo putt con questi capi Nike.
Che siano i tuoi primi swing della stagione invernale o le ultime buche di una fresca giornata d'autunno, il freddo non deve essere necessariamente un motivo per rinunciare a una partita di golf. E con gli articoli Nike giusti, non lo sarà.
Le maglie Nike in fleece e i pantaloni Nike con tecnologia Nike Therma-FIT (oltre ai cappelli e i guanti ideati per il golf) riscaldano il corpo e la mente durante il gioco.
Questa guida ti aiuterà a trovare i migliori articoli Nike per giocare a golf con il freddo.
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I migliori articoli Nike per giocare a golf alle basse temperature
Pantaloni da golf con Nike Therma-FIT
Mentre ti muovi sul green, il tuo corpo produce calore, e la tecnologia Nike Therma-FIT di questi pantaloni da golf lo trattiene per aiutarti a stare al caldo nelle giornate più fredde. La loro finitura idrorepellente ti proteggerà in caso di pioggia leggera, ma anche dal vento.
Sono creati appositamente per il golf e hanno diverse tasche per il telefono, il segnapunti e i tee. Inoltre, anche se sfoggiano un look su misura, sono realizzati in tessuto elasticizzato per darti la massima libertà di movimento.
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Tights da running da indossare sotto i pantaloni
I tights da running Nike sono uno strato ideale da portare sotto i pantaloni da golf. Ideati per tenerti al caldo e in movimento, sono anche abbastanza sottili da poter essere indossati come strato base senza aggiungere volume al tuo outfit.
Alcuni modelli di tights e leggings dispongono della tecnologia Nike Therma-FIT, per non disperdere il calore corporeo e stare ancora più al caldo.
Maglie in fleece Nike con zip a metà lunghezza
Se escludiamo la classica polo, non c'è nulla più "da golf" di una maglia con zip a metà lunghezza o a un quarto. E i modelli in morbido fleece Nike sono l'ideale per le giornate più fredde. Queste maglie sono leggere e versatili, per darti la massima libertà di movimento nei tuoi swing, ma sono anche abbastanza calde per indossarle come unico strato esterno.
Alcuni modelli sono dotati di tecnologia Nike Therma-FIT per trattenere il calore corporeo, mentre altri presentano materiali Nike Dri-FIT per disperdere il sudore prima che si raffreddi sulla pelle.
Felpe con e senza cappuccio per i campi da golf
Alcune giornate sono troppo fredde per giocare in polo o in t-shirt, ma troppo calde per una giacca. Sono i classici giorni da maglia.
Sebbene una felpa con cappuccio possa sembrare fuori luogo su un campo da golf, i modelli Nike sono nati per essere all'altezza del green. Le felpe da golf e le felpe con cappuccio Nike presentano un tessuto in maglia di peso medio all'esterno, ma offrono tutto il comfort, la flessibilità e le prestazioni delle felpe tradizionali all'interno.
Molti di questi modelli incorporano la tecnologia Nike Dri-FIT, per mantenere la pelle asciutta senza rinunciare al comfort nelle mezze stagioni. E se le temperature salgono, puoi sfilarle in un attimo.
Smanicati e giacche con zip a tutta lunghezza per un calore ideale
Se non vuoi rinunciare al golf nelle giornate più fredde, puoi optare per una giacca o uno smanicato Nike con zip a tutta lunghezza. Potrai sempre scoprirti se la giornata inizia a scaldarsi o se preferisci eseguire i tuoi swing senza giacca.
Sono articoli realizzati in materiali Nike Therma-FIT caldi e leggeri, dotati di tecnologia Nike Storm-FIT resistente a pioggia e vento. Ciò significa che il maltempo non ti impedirà di goderti la partita e potrai dare il meglio in totale comfort.
Se fa troppo freddo per restare senza giacca o smanicato, non c'è problema. Gli smanicati da golf Nike sono progettati per offrirti la massima libertà di movimento, mentre le giacche sono abbastanza elasticizzate da non intralciare i tuoi swing.
Calze ammortizzate Nike
Le calze Nike sono progettate per donarti ammortizzazione e, cosa importantissima per i golfisti che giocano al freddo, tenere i piedi al caldo. Il motivo in maglia traspirante e la tecnologia Nike Dri-FIT allontanano il sudore e mantengono i piedi asciutti, mentre l'ammortizzazione aggiuntiva sotto tallone e avampiede aiuta a ridurre l'affaticamento mentre cammini da una buca all'altra.
Sono calde e confortevoli, quindi ideali per concentrarti sulla prossima buca invece che pensare ai piedi freddi.
Guanti caldi per il golf invernale
Mantieni la presa sul ferro e concentrati sul gioco (non sulle dita congelate) con un paio di guanti da golf Nike per le basse temperature. Questi guanti sono realizzati in caldo fleece resistente all'acqua sul dorso per proteggere le mani dal freddo, e in pelle scamosciata sintetica sul palmo per una presa ottimale.
Puoi scegliere anche tra un paio di morbide muffole in lana, guanti Club Fleece e guanti Nike Therma-FIT per tenere al caldo le mani. Molti modelli Nike sono compatibili con i touch screen, così non dovrai toglierli per usare lo smartphone.
In alternativa, puoi prendere esempio dai quarterback e indossare uno scaldamani da football americano Nike intorno alla vita per mani sempre calde tra uno swing e l'altro.
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Berretti e scaldacollo Nike
Realizzati con un mix di filati unito a un design con risvolto, questi berretti sono morbidi, caldi e confortevoli. Sono così pratici che potrai portarli come preferisci quando ti fermi alla clubhouse per un po' di tepore.
E nelle giornate ancora più rigide, puoi indossare uno scaldacollo Nike. Aiuta a non disperdere calore corporeo e a proteggere le guance e il naso dal vento e dal freddo. Ti basterà alzarlo sul viso per continuare a goderti la partita.
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Testo a cura di Greg Presto