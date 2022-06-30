Come determinare la durata di un allenamento?

Quando si tratta di cardio, probabilmente gli esercizi brevi non possono sostituire un'attività completa. La ricerca dimostra che il corpo ha bisogno di uno sforzo cardiovascolare sostenuto per sviluppare capacità aerobica e perfino 3 esercizi da 10 minuti distribuiti nel corso di una giornata non sono sufficienti. "Se ti concedi intervalli di recupero molto lunghi, la tua frequenza cardiaca aumenta in modo transitorio, ma torna ad abbassarsi relativamente in fretta", afferma Martin Gibala, PhD, professore presso la McMaster University in Ontario, che ha condotto lo studio sopracitato. "Pertanto, distanziare questo tipo di attività cardiovascolare non è utile".



Anche se non sono particolarmente vantaggiosi a livello cardio, gli studi suggeriscono che gli esercizi snack sono in grado di aumentare la forza e la funzionalità dei muscoli e migliorare le possibilità di mantenersi in salute a lungo termine. In effetti, ricercatori neozelandesi hanno scoperto che sei sessioni da un minuto ad alta intensità in prossimità dei pasti possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue in modo più efficiente rispetto a una sessione continua di 30 minuti, forse perché ripetizioni intense gestiscono meglio la sensibilità all'insulina.



Uno studio dell'Università del Mississippi ha riscontrato che i sollevamenti con pesi sostenuti con basso numero di ripetizioni, ad esempio una sola ripetizione, sono in grado di aumentare la forza tanto quanto quattro serie da 8-12 ripetizioni, probabilmente perché sottopongono i muscoli a uno sforzo diverso ma equivalente.



"Per gli esercizi di resistenza, l'approccio "snack" genera probabilmente vantaggi molto simili a quelli offerti da un allenamento continuo", afferma Gibala, che ha provato il metodo personalmente per tenersi in forma quando non aveva la possibilità di frequentare la palestra. Quando si tratta di aumentare la forza, purché lo sforzo complessivo sia lo stesso, il corpo probabilmente non riconosce la differenza tra un circuito di sollevamento continuo o suddiviso in più sessioni nell'arco di una giornata.