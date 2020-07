Podcast Trained: Piccole abitudini per un grande cambiamento

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



Bastano piccoli cambiamenti sostenibili per tirare fuori il meglio di noi stessi. Questo è il consiglio di BJ Fogg, behaviorista, direttore dello Stanford Behavior Design Lab e autore del best seller "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything". Nell'episodio di oggi, Ryan analizza insieme a BJ la sua ricerca, i case study e l'approccio adottato per modificare il comportamento, illustrando come il metodo Tiny Habits di BJ può migliorare ogni aspetto delle nostre vite, dalla routine di allenamento alla nostra felicità.