Rafforza il cuore e potenzia la corsa

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista PNAS, mentre il cervello ci consente di imparare e crescere, allo stesso modo, il cuore è fatto per adattarsi al movimento, soprattutto agli allenamenti di resistenza. I ricercatori hanno confrontato il cuore degli scimpanzé con quello di persone sedentarie, nativi americani che si occupano di agricoltura di sussistenza, runner delle lunghe distanze e calciatori con il ruolo di attaccanti.



Ecco cosa hanno scoperto: solo negli esseri umani il ventricolo sinistro del cuore, cioè la camera che pompa il sangue nel resto del corpo, è più sottile e allungato, il che agevola l'espansione del muscolo cardiaco. Un ventricolo sinistro più spesso, riscontrato nei fondisti e, in misura minore, negli agricoltori di sussistenza (che camminano molto), consente al cuore di essere più efficiente e di pompare più sangue a ogni battito. Ciò significa che il tuo cuore ha una funzionalità più semplice che può rendere meno faticosi i tuoi allenamenti e le attività quotidiane.



Al contrario, chi non si impegna in regolari allenamenti di resistenza, sperimenta uno sviluppo molto diverso: un cuore adattato in base alla pressione. Questo vuol dire che l'organo, in realtà, cambia struttura per spingere il sangue contro vasi sanguigni compressi, afferma il dottor Daniel Lieberman, coautore dello studio e professore di biologia evolutiva umana presso Harvard. Ciò può rendere le pareti più spesse e più rigide, per cui il cuore deve lavorare di più per svolgere il proprio compito. Questo è stato riscontrato negli attaccanti, che prediligono gli allenamenti di forza alle corse sulla lunga distanza, e nelle scimmie, che non si sono evolute per eseguire movimenti prolungati come invece hanno fatto gli esseri umani. È stato riscontrato anche nelle persone sedentarie, che sono quindi più propense a sviluppare l'ipertensione.