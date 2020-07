Salta più in alto, corri più velocemente e migliora le prestazioni

Ciò è dovuto al fatto che la potenza di un canguro non proviene solo dai muscoli, ma anche dall'energia cinetica (o energia in movimento, quella che si usa per lanciare una palla, sollevare pesi o eseguire box jump) nella fascia, una rete di tessuti connettivi che interessa il suo intero corpo. E le ricerche dimostrano che, proprio come la fascia del canguro, la fascia umana può immagazzinare energia cinetica. In realtà, la fascia umana può immagazzinare più energia cinetica di qualsiasi altro tipo di tessuto nel corpo. Quindi, se mantieni la tua fascia forte e sana, potrai saltare più in alto, correre più velocemente, e migliorare le tue prestazioni.



"L'energia cinetica viene generata dai muscoli", dice Robert Schleip, PhD, direttore del Fascia Research Project presso l'Università di Ulm in Germania. "Ma se si può immagazzinare temporaneamente quell'energia nel tessuto che circonda quei muscoli, quel tessuto può rilasciare un'accelerazione più rapida di quanto le fibre muscolari siano in grado di fare da sole. In effetti, il tessuto può restituire l'energia in una frazione di secondo per una potenza di salto e di accelerazione eccezionale".



In sostanza, i muscoli devono comunque creare la potenza necessaria per muovere il corpo, Ma la tua fascia può aiutarti ad amplificare quella potenza senza perdere energia dai muscoli sottostanti.