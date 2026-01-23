Cardio versus HIIT: quali sono i vantaggi di ognuno?

Adatto alla maggior parte delle persone

Il cardio costante ha un impatto più basso ed è più facile da regolare, il che lo rende accessibile ai principianti e sostenibile per l'allenamento a lungo termine.

Può contribuire ad alleviare lo stress

L'esercizio aerobico moderato è stato collegato a livelli di cortisolo più bassi e a a un umore migliore, aiutando a regolare lo stress e a sostenere il benessere mentale.

Aumenta la salute del cuore

Il cardio è fortemente associato a un miglioramento dei parametri cardiovascolari, tra cui: