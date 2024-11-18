La guida ACG alla pace nel mondo

Guida ACG per la pace sulla terra
Pace. Una parola che assume significati diversi a seconda di chi la usa. Noi di ACG vogliamo aiutarti comunque a trovarla. E crediamo che la ricerca inizi dalla natura. In questa guida, ti mostreremo diversi modi per interagire con la natura, tutti finalizzati a farti trovare un po' di pace a dispetto della frenetica routine quotidiana. Ti invitiamo a provare i nostri metodi nel parco vicino a casa tua o in un altro luogo all'aperto che ami. Puoi tornare a consultare questo sito per giorni, settimane, mesi o persino anni, se è questo il tempo che ti occorre per mettere in pratica i nostri suggerimenti. In ogni caso, ci piacerebbe che condividessi con noi le tue scoperte di pace.
Come integrare la natura nella vita quotidiana
Ti accorgi dei vantaggi offerti dalla natura quando li sperimenti in prima persona. Non tutti, però, possono fare la valigia e andare a fare trekking a Smith Rock. Per questo ACG ti propone una nuova guida che spiega come vivere la natura nella tua realtà quotidiana, che si tratti di campagna, periferia o metropoli. Abbiamo anche preparato un diagramma.
FASE 1: la natura ti circonda. Presta più attenzione ogni giorno e osserva le piccole cose che potrebbero esserti sfuggite. Anche l'erba che cresce nelle spaccature del marciapiede fa parte della natura.
FASE 2: perché, questa settimana, non vai in uno dei parchi o altri spazi aperti pubblici della tua zona? Passerai sicuramente una splendida giornata.
FASE 3: prefiggiti l'obiettivo di fare un'escursione o una lunga passeggiata nella natura una volta al mese. In questo modo, potrai apprezzare meglio l'ambiente intorno a te. Non dimenticare di portare con te un amico, che sia a due, quattro o anche 100 zampe. ACG non fa discriminazioni.
FASE 4: se c'è un parco nazionale che hai sempre desiderato visitare, pianifica un viaggio entro l'anno e realizza il tuo sogno. Sei tu a controllare il tuo destino. Per quanto, a rigor di logica, nessuno possa davvero controllare il destino. Avrai un bel po' su cui riflettere durante il viaggio…
Come immergersi nella natura
Rallenta. Fai una pausa e usa i tuoi sensi. Quali rumori senti? Quali odori avverti? Che cosa vedi? Beh, questo è scontato: hai davanti una pagina web ACG. Questa lezione spiega come immergersi completamente nella natura. Fai una passeggiata all'aria aperta e senti come il tuo livello di stress inizia a diminuire. Ahhhhhhhh. Che bello.
FASE 1: concentrati sul presente. Trova un posto comodo e resta dove sei. Elimina tutti i pensieri che ti frullano in testa. Wow, sono molti di più del previsto!
FASE 2: quando sei all'aperto, usa i tuoi sensi. Quando tocchi qualcosa, fallo con delicatezza. Quando senti un odore, non aver paura di avvicinarti. Quando assaggi qualcosa, assicurati di non ferire i suoi sentimenti.
FASE 3: gli alberi emanano un'energia primordiale, una sensazione di calma. Abbracciane uno appena ti è possibile. Grazie in anticipo.
Come rispettare la madre terra
Il pianeta è un essere vivente che respira. Il suo nome è Terra ed è tua madre. Questa guida di ACG ti mostrerà i modi migliori per rispettarla. Scopri come eliminare le cose superflue, evitare di calpestare le altre creature e capire dove non è il caso di provare la chitarra nuova fiammante ricevuta per il compleanno. È il momento di abbracciare tua madre.
FASE 1: se noti della spazzatura lungo il percorso, raccoglila e gettala nel raccoglitore appropriato in un secondo momento. Se a te sembra disgustoso, immagina come può sentirsi madre terra.
FASE 2: fai attenzione a dove metti i piedi. Le piccole creature hanno grandi sentimenti.
FASE 3: accatastare pietre, alzare il volume della musica e altre azioni di questo tipo feriscono madre natura. Lascia fare al suo ecosistema quello che sa fare meglio. Proteggi e rendi onore agli spazi naturali per trovare armonia.
Come dimenticarsi dello smartphone
Lo smartphone non ti serve. A meno che tu non debba leggere questa guida. Ma quando sei immerso nella natura, ti sarà facile rilassarti e divertirti senza un dispositivo digitale. ACG è qui per mostrarti che, quando ti disconnetti, puoi trovare tutta la pace che desideri. Quindi, dopo aver letto, perché non trovi una piccola buca, o magari un grande lago, in cui abbandonare lo smartphone, almeno per un po'?
FASE 1: combatti l'astinenza da smartphone. Prova a tenere un bastone in equilibrio sulla mano o salta sulle pietre per concentrarti meglio sul qui e ora senza il tuo dispositivo.
FASE 2: prova a distrarti utilizzando la natura come stimolo per la tua creatività. Fai dei graffiti con il carbone o dipingi una piccola immagine.
FASE 3: trova un'attività da fare insieme a un amico. Gli amici sono una gran cosa.