La guida ACG alla pace nel mondo

FASE 1: la natura ti circonda. Presta più attenzione ogni giorno e osserva le piccole cose che potrebbero esserti sfuggite. Anche l'erba che cresce nelle spaccature del marciapiede fa parte della natura.



FASE 2: perché, questa settimana, non vai in uno dei parchi o altri spazi aperti pubblici della tua zona? Passerai sicuramente una splendida giornata.



FASE 3: prefiggiti l'obiettivo di fare un'escursione o una lunga passeggiata nella natura una volta al mese. In questo modo, potrai apprezzare meglio l'ambiente intorno a te. Non dimenticare di portare con te un amico, che sia a due, quattro o anche 100 zampe. ACG non fa discriminazioni.



FASE 4: se c'è un parco nazionale che hai sempre desiderato visitare, pianifica un viaggio entro l'anno e realizza il tuo sogno. Sei tu a controllare il tuo destino. Per quanto, a rigor di logica, nessuno possa davvero controllare il destino. Avrai un bel po' su cui riflettere durante il viaggio…