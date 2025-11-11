Ti presentiamo la giacca Nike ACG Lava Loft: dove l'innovazione rivoluzionaria incontra praticità e funzionalità

Ogni dettaglio è stato concepito con cura sulla base di ricerche e prototipi. Per prima cosa, i designer di Nike ACG presso il Nike Sports Research Lab hanno individuato i punti che richiedono più protezione dal freddo e ventilazione dell'umidità attraverso un dettagliato sistema di mappatura del corpo. Ricercatori e atleti hanno quindi trascorso centinaia di ore a testare la giacca per determinare con esattezza la posizione degli inserti traforati Nike AeroLoft in modo da fornire adeguati livelli di traspirabilità e calore.

Anche la protezione dalle intemperie è stata fondamentale per il design accurato e tecnologicamente avanzato di Lava Loft. Lo strato esterno arancione e khaki della giacca, realizzato con materiali resistenti a condizioni di umidità, mantiene la pella asciutta offrendo un comfort duraturo per tutto il giorno.