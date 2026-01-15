Nuova Nike ACG Zegama: la scarpa da trail running pronta anche per i terreni più difficili
Novità sui prodotti
Leggera e incredibilmente confortevole, ACG Zegama coniuga robustezza, protezione e resistenza: proprio quello che serve a chi corre in condizioni impegnative.
- Modello più robusto tra le scarpe dedicate al running All Conditions, Nike ACG Zegama combina ammortizzazione, protezione e trazione di alta qualità per supportare i runner che affrontano i terreni più impegnativi al mondo in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte.
- Nike ACG Zegama incorpora le più recenti e innovative tecnologie per il trail running, sviluppate grazie al feedback di atleti d'élite che hanno testato il prototipo sul campo.
- Tra i miglioramenti apportati, un'intersuola dinamica che combina le schiume ZoomX e Cushlon 3.0, per donare stabilità e un ritorno di energia attivo, e una suola Vibram Megagrip ottimizzata per offrire trazione su tutti i terreni.
- Nike ACG Zegama sarà disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati nell'estate 2026.
Fai spazio alla scarpa da trail running Nike dedicata ai terreni montuosi. ACG Zegama è l'ultimissima versione della popolare Nike Zegama, nonché il modello più robusto della linea All Conditions. La scarpa offre l'ammortizzazione, la protezione e la trazione di alta qualità necessarie per i runner che affrontano lunghe distanze in condizioni imprevedibili a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Ispirata dall'esperienza di Nike ACG nella creazione di calzature leggere, veloci e adatte al trail, ACG Zegama è stata potenziata con le tecnologie più recenti sulla base di approfonditi test preliminari condotti non solo internamente, ma anche sul campo da un gruppo di atleti d'élite appartenenti al Nike All Conditions Racing Department.
"ACG Zegama è stata progettata, testata e realizzata per offrire il massimo dell'ammortizzazione e del comfort sui terreni più accidentati", afferma Brenden McAleese, direttore di Nike ACG Footwear. "Grazie al feedback degli atleti più temerari, abbiamo curato ogni dettaglio per rendere ACG Zegama in grado di affrontare qualsiasi distanza. Appena allacciata, si notano subito la punta più ampia e la schiuma ZoomX da trail, che aiutano ad affrontare con controllo terreni wild e tecnici".
Migliorata con tecnologie all'avanguardia basate sul feedback dei test effettuati dagli atleti in fase di sviluppo, Nike ACG Zegama è leggera, ultra ammortizzata e reattiva, ma anche stabile su terreni imprevedibili e irregolari. Questo apparente paradosso è il risultato di un'intersuola a vista nata dalla combinazione tra schiume Nike ZoomX e Cushlon 3.0. Ancora più esclusivo è il posizionamento di queste tecnologie sotto il piede.
La struttura all'avanguardia dell'intersuola, tuttavia, è solo uno dei dettagli che rendono Nike ACG Zegama la scarpa da trail running ideale. E non è un caso che chi la indossa sia pervaso da un senso di sicurezza davanti a un terreno roccioso, indipendentemente dalle condizioni climatiche e dalla durata dell'attività: la suola Vibram Megagrip con motivo a tasselli migliorato e copertura strategica in gomma regala infatti una maggiore trazione e ottimizza la durata. La piastra protettiva nell'avampiede, inoltre, aiuta i runner a muoversi sui sentieri rocciosi, mentre la sporgenza a livello del tallone aumenta la stabilità del piede sui terreni tecnici.
"ACG Zegama offre comfort e stabilità pari a quelli offerti dal modello precedente, che già amavo utilizzare per l'allenamento quotidiano, ma aggiunge una maggiore reattività, che la rende davvero perfetta per le gare", afferma l'atleta dell'All Conditions Racing Department Caleb Olson, vincitore della Western States Endurance Run 2025. "È una scarpa robusta, un'ottima opzione per le competizioni più tecniche, in presenza di terreni rocciosi che richiedono comfort e ammortizzazione per tutto il giorno".
Il design all'avanguardia di ACG Zegama dona anche una calzata più confortevole e flessibile per le lunghe distanze grazie allo spazio extra nell'avampiede e in punta, nonché all'imbottitura nella linguetta e a livello del tallone. Inoltre, la fascia flessibile dona supporto e stabilità costante nell'area mediale, in modo da offrire a chi la indossa un senso di protezione. La ghetta più elastica e adattabile, infine, contribuisce a impedire l'ingresso di rocce e detriti.
Ogni caratteristica e miglioramento della scarpa è frutto del feedback fornito dal Nike All Conditions Racing Department, che include atleti provenienti da ogni parte del mondo. Questi ultimi hanno indossato ACG Zegama in montagna, testandola in una varietà di condizioni e coprendo distanze fino a 160 chilometri per periodi fino a otto settimane. Nulla è stato lasciato al caso.
"Ho provato per la prima volta ACG Zegama a pochi giorni da una gara importante su un percorso incredibilmente ripido e roccioso", afferma Tyler Green, membro dell'All Conditions Racing Department che si è classificato secondo per ben due volte alla Western States. "La scarpa risulta perfetta fin dal primo utilizzo. La trazione è stellare. E, naturalmente, il modello è davvero molto bello".
Nike ACG Zegama, il cui lancio è previsto per l'estate 2026, sarà disponibile su nike.com e presso rivenditori selezionati.