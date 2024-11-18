L'ABC di Nike ACG

L'ABC di ACG
Noi abbiamo il nostro metodo: prima di creare qualsiasi cosa, cerchiamo ispirazione. Quelli che seguono sono i principi guida della nostra linea All Condition Gear. Magari potresti scoprire qualcosa di nuovo, e le nuove scoperte sono sempre interessanti.
A) Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso outdoor.
ACG è l'acronimo di All Conditions Gear. Il nostro motto è "Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso outdoor". Tutto ciò che facciamo lo facciamo con un'attenzione speciale per la natura, da una parte, e per te, dall'altra, sia che tu non abbia mai preso un sentiero in vita tua o che tu sia una guida escursionistica di lunga esperienza.
B) Ogni ambiente naturale è uno spunto creativo
In ogni stagione, ci spostiamo in un luogo diverso ed esploriamo l'ambiente che ci circonda. Giungle, deserti, vulcani, tundra: non c'è posto dove non andremmo per trovare ispirazione.
C) Madre Terra è la musa ispiratrice del nostro design
I nostri prodotti sono realizzati sul pianeta Terra, ed è per questo che prestiamo grande attenzione a ogni dettaglio naturale su cui basare i nostri design. Il trekking su terreni rocciosi richiede trazione. Il clima umido della giungla si può affrontare con un mesh traspirante. Le spiagge di sabbia nera ispirano scarpe che non temono l'acqua.
D) Test del prodotto
Come possiamo essere sicuri che i nostri outfit rispondano agli standard ACG? Prima che arrivino a te, li testiamo. In tutto il pianeta, in tutte le condizioni. Il nostro logo è la garanzia di affidabilità del prodotto.
E) Sostenibilità
Quando realizziamo i nostri prodotti, non dimentichiamo mai il rispetto per la natura. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per produrre in modo più sostenibile. Abbiamo una sola Terra, quindi dobbiamo prendercene cura.
F) Per uso outdoor
La filosofia ACG è in armonia con la natura. La Terra non è un luogo da conquistare o dominare, ma un posto magnifico da esplorare. Non resta che uscire all'aperto. Siamo ancora ospiti del pianeta Terra. Scopriamolo.
L'ABC di ACG
Noi abbiamo il nostro metodo: prima di creare qualsiasi cosa, cerchiamo ispirazione. Quelli che seguono sono i principi guida della nostra linea All Condition Gear. Magari potresti scoprire qualcosa di nuovo, e le nuove scoperte sono sempre interessanti.
A) Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso outdoor.
ACG è l'acronimo di All Conditions Gear. Il nostro motto è "Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso outdoor". Tutto ciò che facciamo lo facciamo con un'attenzione speciale per la natura, da una parte, e per te, dall'altra, sia che tu non abbia mai preso un sentiero in vita tua o che tu sia una guida escursionistica di lunga esperienza.
B) Ogni ambiente naturale è uno spunto creativo
In ogni stagione, ci spostiamo in un luogo diverso ed esploriamo l'ambiente che ci circonda. Giungle, deserti, vulcani, tundra: non c'è posto dove non andremmo per trovare ispirazione.
C) Madre Terra è la musa ispiratrice del nostro design
I nostri prodotti sono realizzati sul pianeta Terra, ed è per questo che prestiamo grande attenzione a ogni dettaglio naturale su cui basare i nostri design. Il trekking su terreni rocciosi richiede trazione. Il clima umido della giungla si può affrontare con un mesh traspirante. Le spiagge di sabbia nera ispirano scarpe che non temono l'acqua.
D) Test del prodotto
Come possiamo essere sicuri che i nostri outfit rispondano agli standard ACG? Prima che arrivino a te, li testiamo. In tutto il pianeta, in tutte le condizioni. Il nostro logo è la garanzia di affidabilità del prodotto.
E) Sostenibilità
Quando realizziamo i nostri prodotti, non dimentichiamo mai il rispetto per la natura. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per produrre in modo più sostenibile. Abbiamo una sola Terra, quindi dobbiamo prendercene cura.
F) Per uso outdoor
La filosofia ACG è in armonia con la natura. La Terra non è un luogo da conquistare o dominare, ma un posto magnifico da esplorare. Non resta che uscire all'aperto. Siamo ancora ospiti del pianeta Terra. Scopriamolo.