Ti presentiamo Nike ACG Zegama Hike: resistente sui trail, delicata ai piedi

Le esigenze di atleti e atlete outdoor variano di continuo e sono state il fulcro del design di Zegama Hike, in modo da soddisfare la loro necessità di scarpe da hiking resistenti e protettive, ma comode da indossare tutto il giorno.

Per ottenere le informazioni più accurate su come modellare la struttura e il design, ACG ha collaborato con atleti e atlete di tutto il mondo per testare Zegama Hike in condizioni reali e verificarne la resistenza, la continuità delle prestazioni e la calzata. Zegama Hike è stata messa alla prova in escursioni di un'intera giornata in luoghi come l'Oregon e le Alpi svizzere, nonché in escursioni con running club e atleti universitari in varie città.

Grazie alle informazioni ottenute dai test, gli sviluppatori hanno messo a punto Zegama Hike per il trail, aggiungendo spazio nell'avampiede e sulla punta per un comfort che dura tutto il giorno. Per offrire un livello più alto di ammortizzazione e reattività, gli sviluppatori hanno concepito la scarpa con una base in schiuma stratificata.

Inoltre, la scarpa da hiking ad alte prestazioni è dotata del miglior sistema di calzata della categoria per una maggiore stabilità che si percepisce a ogni passo, mantenendo tallone e caviglia ben saldi sia in salita sia in discesa.

Zegama Hike è stata inoltre progettata pensando alla resistenza. La tomaia presenta strati esterni in gomma, rinforzi su punta e tallone e una ghetta alla caviglia, che offre un duplice vantaggio: impedisce l'ingresso dei detriti durante il percorso e fornisce comfort e supporto per ore e ore. Inoltre, la base più ampia della scarpa aiuta a mantenere la stabilità e il controllo durante le discese. Queste scelte di design consentono di muoversi agilmente su trail ripidi e rocciosi, anche con uno zaino pesante.

Dal punto di vista della resistenza, forse la caratteristica più interessante di Zegama Hike è Vibram® Megagrip, che offre una trazione superiore su qualsiasi tipo di superficie, bagnata o asciutta: una tranquillità su cui puoi contare.

Dal punto di vista dello stile, Zegama Hike si allontana decisamente dal tipico scarponcino da hiking, con il suo look grintoso impreziosito dal caratteristico logo ACG. Nike Zegama Hike sarà disponibile in una colorway verde menta a luglio 2026 su AllConditionsGear.com e presso rivenditori selezionati.