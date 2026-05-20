Ti presentiamo Nike ACG Zegama Hike: resistente sui trail, delicata ai piedi

Ti presentiamo Nike ACG Zegama Hike: una scarpa da hiking leggera e performante
Novità sui prodotti
Resistente e protettiva, ma reattiva e leggera come la tua scarpa da running preferita, ACG Zegama Hike unisce il meglio di entrambi i mondi.
- ACG Zegama Hike definisce un nuovo standard per le scarpe da hiking moderne, che non solo sono resistenti, comode e offrono un buon supporto, ma sono anche leggere e reattive.
- Zegama Hike è stata sviluppata appositamente per atleti e atlete outdoor che desiderano scarpe da hiking più leggere, comode e protettive per lunghe escursioni a prescindere dalla stagione e dalle condizioni.
- Nike Zegama Hike dispone di tecnologie innovative ad alte prestazioni, tra cui la struttura in schiuma stratificata, il miglior sistema di calzata della categoria e la suola Vibram® Megagrip per una trazione affidabile su tutte le superfici.
- Nike ACG Zegama Hike sarà disponibile a luglio 2026 su AllConditionsGear.com e presso punti vendita selezionati.
Se ami la sensazione di leggerezza e la reattività di Nike ACG Zegama per il trail running ma hai bisogno di una scarpa specifica per l'hiking, è arrivato il momento. All Conditions Gear (ACG) lancia Zegama Hike, una scarpa da hiking ad alte prestazioni che sembra una scarpa da running leggera e che diventerà la tua fidata compagna di avventure durante le lunghe giornate sui sentieri.
Grazie all'innovativa tecnologia ad alte prestazioni di ACG per le scarpe da hiking, Zegama Hike offre protezione e stabilità indipendentemente dalla superficie, dalle condizioni atmosferiche o dagli ostacoli incontrati. Allo stesso tempo, è un modello leggero e confortevole per le escursioni più impegnative, a dimostrazione del fatto che una scarpa da hiking non deve essere pesante e ingombrante.
"Zegama Hike rappresenta una rivoluzione sotto molti punti di vista, in quanto porta il meglio dell'innovazione Nike nel mondo dell'hiking e offre un sistema olistico che mette al centro le esigenze dell'atleta", afferma Brenden McAleese, ACG Footwear Director. "ACG fa ciò che sa fare meglio: ideare abbigliamento tecnico e avvolgerlo nella magia esclusiva di ACG".
Dentro il design innovativo di Zegama Hike
Le esigenze di atleti e atlete outdoor variano di continuo e sono state il fulcro del design di Zegama Hike, in modo da soddisfare la loro necessità di scarpe da hiking resistenti e protettive, ma comode da indossare tutto il giorno.
Per ottenere le informazioni più accurate su come modellare la struttura e il design, ACG ha collaborato con atleti e atlete di tutto il mondo per testare Zegama Hike in condizioni reali e verificarne la resistenza, la continuità delle prestazioni e la calzata. Zegama Hike è stata messa alla prova in escursioni di un'intera giornata in luoghi come l'Oregon e le Alpi svizzere, nonché in escursioni con running club e atleti universitari in varie città.
Grazie alle informazioni ottenute dai test, gli sviluppatori hanno messo a punto Zegama Hike per il trail, aggiungendo spazio nell'avampiede e sulla punta per un comfort che dura tutto il giorno. Per offrire un livello più alto di ammortizzazione e reattività, gli sviluppatori hanno concepito la scarpa con una base in schiuma stratificata.
Inoltre, la scarpa da hiking ad alte prestazioni è dotata del miglior sistema di calzata della categoria per una maggiore stabilità che si percepisce a ogni passo, mantenendo tallone e caviglia ben saldi sia in salita sia in discesa.
Zegama Hike è stata inoltre progettata pensando alla resistenza. La tomaia presenta strati esterni in gomma, rinforzi su punta e tallone e una ghetta alla caviglia, che offre un duplice vantaggio: impedisce l'ingresso dei detriti durante il percorso e fornisce comfort e supporto per ore e ore. Inoltre, la base più ampia della scarpa aiuta a mantenere la stabilità e il controllo durante le discese. Queste scelte di design consentono di muoversi agilmente su trail ripidi e rocciosi, anche con uno zaino pesante.
Dal punto di vista della resistenza, forse la caratteristica più interessante di Zegama Hike è Vibram® Megagrip, che offre una trazione superiore su qualsiasi tipo di superficie, bagnata o asciutta: una tranquillità su cui puoi contare.
Dal punto di vista dello stile, Zegama Hike si allontana decisamente dal tipico scarponcino da hiking, con il suo look grintoso impreziosito dal caratteristico logo ACG. Nike Zegama Hike sarà disponibile in una colorway verde menta a luglio 2026 su AllConditionsGear.com e presso rivenditori selezionati.
Domande frequenti
Cos'è Nike ACG Zegama Hike?
Nike ACG Zegama Hike è una scarpa da hiking leggera e performante, estremamente confortevole e reattiva. Sviluppata appositamente per le escursioni più lunghe, Zegama Hike unisce elementi delle scarpe da running e degli scarponcini da hiking. Il risultato è una scarpa da hiking resistente, stabile e protettiva, comoda da indossare tutto il giorno senza risultare ingombrante.
Quando sarà disponibile Nike ACG Zegama Hike?
Nike ACG Zegama Hike sarà disponibile a luglio 2026.
Dove posso acquistare Nike ACG Zegama Hike?
Nike ACG Zegama Hike può essere acquistata su AllConditionsGear.com e presso punti vendita selezionati.
Nike ACG Zegama Hike è adatta per le escursioni lunghe?
Sì. Zegama Hike è stata sviluppata per atleti e atlete outdoor che desiderano scarpe da hiking più leggere, comode e protettive per escursioni lunghe a prescindere dalla stagione, dall'area geografica e dalle condizioni.
Che differenza c'è tra Zegama Hike e Zegama Trail?
La differenza tra Zegama Hike e Zegama Trail è che Zegama Hike, pur essendo adatta al running, è stata progettata per offrire ad atleti e atlete il comfort di cui hanno bisogno per fare hiking tutto il giorno, mentre Zegama Trail è una scarpa da trail running che pone l'accento sulla velocità.
Come è stata testata Nike ACG Zegama Hike?
Nike ACG Zegama Hike è stata testata da escursionisti e runner in tutto il mondo, in una miriade di condizioni reali che atleti e atlete outdoor possono incontrare. Abbiamo valutato la resistenza, la calzata e la continuità delle prestazioni.