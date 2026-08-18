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Hardloopkleding voor de winter

(18)
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
€ 99,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
€ 224,99
Nike Tempo
Nike Tempo Repel hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Repel hardloopjack voor dames
€ 74,99
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT Swift
Hardloopjack voor dames
€ 139,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopjack voor dames
€ 124,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
€ 119,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
€ 179,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
Nike
Nike Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
€ 44,99
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT hardloopjack voor dames
€ 234,99
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Multi
Nike Multi Knit kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Knit kinderbroek
€ 37,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer voor dames
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting
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Hardloopkleding voor de winter: ga voor een nieuw record

Op de trail of op de weg: met onze winterkleding voor hardlopers zit je goed. In onze ultraflexibele hardlooptops en -leggings heb je alle bewegingsvrijheid. En er zijn superzachte hoodies en sweaters om je warm te houden als de temperatuur daalt. Voor maximale bescherming tegen de kou kies je voor winterse hardloopkleding met Nike Therma-FIT. Die gebruikt je lichaamswarmte om je ook in winterse omstandigheden heerlijk warm te houden. Voor intense trainingen is er kleding met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet weg van je huid en zorgt zo voor een snellere verdamping. Broeken met mesh panelen zorgen voor luchtig comfort zodat jij je kunt focussen op je prestaties.


Altijd op zoek naar de beste trail? Bekijk de speciaal daarvoor ontworpen jacks, broeken en bodywarmers in onze hardloopcollectie voor de winter. We hebben broeken met een waterafstotende finish voor regenachtige dagen en opvouwbare jacks voor als het weer wisselvallig is. Zoek naar lichte modellen met een capuchon, die wind en regen buiten houden. Of naar kleding met trekkoorden waarmee je de pasvorm makkelijk aanpast aan de omstandigheden. Heb je extra warmte nodig? Kies dan voor hardloopbodywarmers die zijn gemaakt om de kou in te trotseren. Onze lichte donsvoering biedt ongeëvenaarde isolatie zonder je een haarbreed in de weg te zitten.


De details maken het verschil tussen prestaties en topprestaties. In ons assortiment hardloopkleding voor koud weer vind je ritszakken, zakken met drukknopen en steekzakken. Daarin zijn je spullen veilig en je kunt er ook je handen in opwarmen. Tops met lange mouwen blijven perfect op hun plek door de duimgaten, zodat jij je druk kunt maken om je prestaties in plaats van om de kou.


Nike Move to Zero is onze weg naar een CO2- en afvalvrije toekomst. Als je met ons wil meedoen, kies je voor winterhardloopkleding van Nike met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal en schoenen van minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.