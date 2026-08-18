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Hardloopkleding voor de winter: ga voor een nieuw record
Op de trail of op de weg: met onze winterkleding voor hardlopers zit je goed. In onze ultraflexibele hardlooptops en -leggings heb je alle bewegingsvrijheid. En er zijn superzachte hoodies en sweaters om je warm te houden als de temperatuur daalt. Voor maximale bescherming tegen de kou kies je voor winterse hardloopkleding met Nike Therma-FIT. Die gebruikt je lichaamswarmte om je ook in winterse omstandigheden heerlijk warm te houden. Voor intense trainingen is er kleding met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet weg van je huid en zorgt zo voor een snellere verdamping. Broeken met mesh panelen zorgen voor luchtig comfort zodat jij je kunt focussen op je prestaties.
Altijd op zoek naar de beste trail? Bekijk de speciaal daarvoor ontworpen jacks, broeken en bodywarmers in onze hardloopcollectie voor de winter. We hebben broeken met een waterafstotende finish voor regenachtige dagen en opvouwbare jacks voor als het weer wisselvallig is. Zoek naar lichte modellen met een capuchon, die wind en regen buiten houden. Of naar kleding met trekkoorden waarmee je de pasvorm makkelijk aanpast aan de omstandigheden. Heb je extra warmte nodig? Kies dan voor hardloopbodywarmers die zijn gemaakt om de kou in te trotseren. Onze lichte donsvoering biedt ongeëvenaarde isolatie zonder je een haarbreed in de weg te zitten.
De details maken het verschil tussen prestaties en topprestaties. In ons assortiment hardloopkleding voor koud weer vind je ritszakken, zakken met drukknopen en steekzakken. Daarin zijn je spullen veilig en je kunt er ook je handen in opwarmen. Tops met lange mouwen blijven perfect op hun plek door de duimgaten, zodat jij je druk kunt maken om je prestaties in plaats van om de kou.
Nike Move to Zero is onze weg naar een CO2- en afvalvrije toekomst. Als je met ons wil meedoen, kies je voor winterhardloopkleding van Nike met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal en schoenen van minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.