Dansshorts: gemaakt om in te bewegen
Serieus bewegen doe je in onze flexibele dansshorts. Of het nu gaat om breakdance, ballet of jazz: in onze collectie vind je jouw ideale short. Kies uit ultracomfortabele en stretchy modellen die nauwsluitend om je benen vallen om schuren te voorkomen. Bekijk shorts met Dri-FIT technologie, die zweet afvoert van het lichaam zodat het snel kan verdampen. Er zijn ook dansshorts van InfinaSoft stof. Deze zijn duurzaam en licht, maar toch squat-proof en ze voelen superzacht aan op je huid.
Wil je er helemaal voor gaan op de dansvloer? Dan hebben wij dé short voor je. Kies uit klassiek zwart of neutrale tinten, of maak een statement in een opvallende kleur. Onze ruimvallende cargomodellen zijn perfect voor hiphop en hebben handige zakken om je essentials in op te bergen. Onze strakke bikershorts laten je lijnen zien tijdens je routine. Dansshorts van badstof houden je warm en zijn toch luchtig. Bovendien zorgen de elastische tailleband en het verstelbare trekkoord ervoor dat ze goed blijven zitten, hoe fanatiek je ook danst. Kijk uit naar hiphopshorts met een warme fleecevoering voor comfort tijdens de warming-up en cooling-down.
Voel je een pro in onze dansshorts voor dames en heren, ontworpen om maximale prestaties in te leveren. Hoge zijsplitten bieden maximale flexibiliteit, zodat je alle vrijheid hebt om te buigen en strekken. En bij Nike kun je ook keuzes maken waar je je goed over kunt voelen: als onderdeel van Nike's Move to Zero campagne gebruiken we namelijk gerecyclede materialen voor onze kleding. We streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie en je kunt daarbij helpen door in ons assortiment te kijken naar kleding met het label 'Duurzame materialen'.