Dans-accessoires: voor de allerbeste moves
Of je nu je dagelijkse oefeningen doet of op zoekt bent naar het juiste ritme, onze dans-accessoires zijn er om je te helpen. We hebben hoeden om je streetdance-look helemaal af te maken en handige tassen voor jonge dansfans. Bij Nike weten we dat er dansers van alle leeftijden en maten zijn, daarom vind je bij ons items voor zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast hebben we een ruim assortiment aan kleuren en prints, zodat je gemakkelijk een aanvulling op je dansoutfits kunt vinden.
Als je direct uit je werk doorgaat naar de dansvloer, zijn dans-accessoires van Nike ideaal om je outfits in te vervoeren. Kies op drukke dagen voor een comfortabele rugzak met gevoerde riemen en een praktische handgreep. De binnenvakken zijn ideaal om je gear te organiseren − zoals ritsvakken om waardevolle spullen in op te bergen. Houd je van muziek luisteren onderweg? Ga dan voor een tas met een zijvak waar je een draagbare luidspreker in kunt stoppen. En voor nog meer ruimte kun je kiezen voor een van onze ruime sporttassen. Een geventileerd vak houdt schoenen en/of bezwete kleding gescheiden van de rest van je spullen, zodat die lekker fris blijven.
Geef je moves extra flair met onze gestroomlijnde dans-accessoires. Onze hoeden zijn voorzien van de iconische Nike Swoosh, zodat je er op je best uitziet tijdens het dansen. Ribgebreide materialen helpen de warmte vast te houden en zorgen dat je hoed goed op de plaats blijft zitten. Of kies voor items van puur katoen die bij warm weer ademend zijn. Onze vissershoeden zien er niet alleen goed uit, de brede randen beschermen ook je gezicht tegen de zon zodat je veilig buiten kunt dansen.