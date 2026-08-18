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Dansbroeken & dansmaillots

(12)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 59,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
€ 44,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes (Ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes (Ruimere maten)
€ 37,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven meisjesbroek
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven meisjesbroek
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99

Dansbroeken: de perfecte routine en ultiem comfort

Verbeter je choreografie met een dansbroek van Nike. Onze collectie is gemaakt om je te helpen je routine te perfectioneren, of je nu oefent in de studio of op het podium. Vrij bewegen is de sleutel tot een fantastische performance. Daarom ontwerpen we onze dansbroeken en dansleggings met het oog op maximaal comfort. Kies voor een ruime dansjogger voor totale bewegingsvrijheid: het relaxte model en de losse fit rondom de benen bieden genoeg ruimte om te draaien en te springen. Kijk voor nog meer comfort naar broeken met elastische taillebanden en interne trekkoorden. En dat is niet alles: onze oversized dansjogger kun je voor extra warmte over je legging, panty of short dragen.


Streetdance op koude dagen? Kies een hiphopbroek van semi-geborstelde fleece. Zacht aan de buitenkant en fluffy aan de binnenkant. Perfect om warm te blijven op weg naar de studio. Deze ruimvallende modellen geven je look een streetwear touch. Combineer je Nike hiphopbroek met een hoodie of kies een broek met elastische boorden zodat je sneakers met Swoosh de aandacht krijgen die ze verdienen.


Een dansroutine kan niet zonder warming-up en cooling-down. In onze collectie dansbroeken en dansmaillots vind je innovatieve stoffen die zijn ontworpen voor optimaal comfort tijdens beide. Dansbroeken van lichtgewicht polyester bieden ademend vermogen, terwijl de Dri-FIT technologie helpt om zweet af te voeren en je koel houdt. Op weg naar de dansstudio? Kies een Nike dansjogger met zakken om je essentials bij de hand te houden of kijk naar cargo-ontwerpen met meerdere zakken op de broekspijpen voor een streetwear-look.