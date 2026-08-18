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Witte shorts voor dames

(24)
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
€ 44,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT tennisshorts voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor dames
€ 69,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
€ 74,99
FFF 2026 Stadium Thuis
FFF 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
FFF 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Engeland 2026 Stadium Thuis
Engeland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Engeland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Naomi Osaka
Naomi Osaka Dameshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Naomi Osaka
Dameshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 79,99
Como Stadium Thuis
Como Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor dames
Net binnen
Como Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor dames
€ 49,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Hardloopshorts voor dames
NikeSKIMS Stretch Nylon
Hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
€ 69,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts
€ 64,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Damesshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Damesshorts
€ 49,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (5 cm)
€ 69,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print (13 cm)
€ 74,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor dames (10 cm)
30% korting
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Court collectie
Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damesshorts met halfhoge taille
Nike Sportswear Chill Terry
Damesshorts met halfhoge taille
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven damesshorts
30% korting

Witte shorts voor dames: zet je prestaties op scherp

Onze witte damesshorts combineren een fris en functioneel kleurdesign met materialen van professionele kwaliteit die net zo hard werken als jij. Of je nu aan hardlopen, krachttraining of racketsport doet, met de juiste kleding kun je optimaal presteren.


De geschiedenis van Nike begon met hardlopen, dus het is geen verrassing dat onze witte shorts voor dames gemaakt zijn om kilometers te maken. Onze soepelvallende lichtgewicht shorts met slim geplaatste zijsplitten bieden een maximaal ademend vermogen. Je kunt ook kiezen voor aansluitende modellen, zoals onze witte slim-line shorts voor dames. Deze licht comprimerende shorts hebben veel stretch voor ultieme bewegingsvrijheid én een gestroomlijnd silhouet. Berg je telefoon of sleutels op in de geïntegreerde zakken, en je bent klaar voor de volgende uitdaging.


Als je een voetbalfan bent, haal je met onze witte damesshorts het beste uit je wedstrijd. De cleane en praktische ontwerpen zorgen voor een goede bedekking en bewegingsvrijheid, met ingezette mesh-strepen om je koel en fris te houden. De Nike Dri-FIT technologie voert vocht af zodat het snel verdampt en je langer koel en gefocust blijft. Heb je een jonge toekomstige voetbalkampioen in huis? Maak haar blij met shorts die gemaakt zijn van dezelfde kwaliteitsmaterialen die we gebruiken voor ons assortiment voor volwassenen.


Klaar om te gaan sporten? Ons Nike Flex materiaal zorgt ervoor dat je nieuwe short je kan bijhouden – zelfs tijdens je zwaarste sessies. De superelastische taillebanden blijven goed zitten. Als je van iets meer bedekking houdt, kies dan voor een witte short voor dames met twee lagen, die een ondersteunende binnenlaag combineert met een losser zittende buitenlaag.