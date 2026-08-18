Witte shorts voor dames: zet je prestaties op scherp
Onze witte damesshorts combineren een fris en functioneel kleurdesign met materialen van professionele kwaliteit die net zo hard werken als jij. Of je nu aan hardlopen, krachttraining of racketsport doet, met de juiste kleding kun je optimaal presteren.
De geschiedenis van Nike begon met hardlopen, dus het is geen verrassing dat onze witte shorts voor dames gemaakt zijn om kilometers te maken. Onze soepelvallende lichtgewicht shorts met slim geplaatste zijsplitten bieden een maximaal ademend vermogen. Je kunt ook kiezen voor aansluitende modellen, zoals onze witte slim-line shorts voor dames. Deze licht comprimerende shorts hebben veel stretch voor ultieme bewegingsvrijheid én een gestroomlijnd silhouet. Berg je telefoon of sleutels op in de geïntegreerde zakken, en je bent klaar voor de volgende uitdaging.
Als je een voetbalfan bent, haal je met onze witte damesshorts het beste uit je wedstrijd. De cleane en praktische ontwerpen zorgen voor een goede bedekking en bewegingsvrijheid, met ingezette mesh-strepen om je koel en fris te houden. De Nike Dri-FIT technologie voert vocht af zodat het snel verdampt en je langer koel en gefocust blijft. Heb je een jonge toekomstige voetbalkampioen in huis? Maak haar blij met shorts die gemaakt zijn van dezelfde kwaliteitsmaterialen die we gebruiken voor ons assortiment voor volwassenen.
Klaar om te gaan sporten? Ons Nike Flex materiaal zorgt ervoor dat je nieuwe short je kan bijhouden – zelfs tijdens je zwaarste sessies. De superelastische taillebanden blijven goed zitten. Als je van iets meer bedekking houdt, kies dan voor een witte short voor dames met twee lagen, die een ondersteunende binnenlaag combineert met een losser zittende buitenlaag.