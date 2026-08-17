Danskleding: beweeg zelfverzekerd op de muziek
Als het om danskleding gaat, heb je geweldige support nodig met maximale bewegingsvrijheid. Daarom maken we danssportkleding met onze unieke InfinaLock stof. Dit hardwerkende materiaal omhelst je spieren en geeft tegendruk, maar rekt toch in alle richtingen en houdt zijn vorm vast tijdens zware routines. Met DriFIT technologie die zweet afvoert zodat het snel kan verdampen, blijf je fris en geconcentreerd.
Warming-up en cooling-down hoort bij het regime van elke danser. Onze comfy fleece houdt de warmte vast om je spieren te beschermen, terwijl lichtgewicht materialen ervoor zorgen dat je nog steeds vrij kunt bewegen. Kies voor gemakkelijk aan te trekken kleding die maximale warmte geeft, of kies voor kleding met ritssluitingen waarmee je de ventilatie kunt regelen.
Omdat een dansoutfit er net zo goed uit moet zien als dat hij voelt, maken we onze danskleding met de designstijl waar we bekend om staan. Houd je look strak en minimalistisch met tijdloze zwart- en wittinten, of voeg extra impact toe met gedurfde kleuren – natuurlijk allemaal afgewerkt met onze iconische Swoosh.