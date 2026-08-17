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Danskleding

Nike Indy Plunge
Nike Indy Plunge Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Indy Plunge
Padded sport-bh met medium ondersteuning
€ 54,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Jordan Sport
Jordan Sport Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Jumpman gewatteerde bh met medium ondersteuning
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Nike Primary
Nike Primary Dri-FIT multifunctionele herentop met korte mouwen
Nike Primary
Dri-FIT multifunctionele herentop met korte mouwen
€ 49,99
Nike Hyverse
Nike Hyverse Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Hyverse
Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
€ 39,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt voor dames
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt voor dames
€ 29,99
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt voor dames
Nike Sportswear Essential
T-shirt voor dames
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
€ 39,99
Nike Form
Nike Form Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
Bestseller
Nike Form
Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT korte top met lange mouwen voor dames
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 59,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-bh voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Indy
Sport-bh voor meisjes
€ 27,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
€ 44,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kort T-shirt voor meisjes
Nike Sportswear
Kort T-shirt voor meisjes
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
Nike Sportswear
Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Danstop met mesh voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Danstop met mesh voor meisjes
€ 34,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes (Ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes (Ruimere maten)
€ 37,99

Danskleding: beweeg zelfverzekerd op de muziek

Als het om danskleding gaat, heb je geweldige support nodig met maximale bewegingsvrijheid. Daarom maken we danssportkleding met onze unieke InfinaLock stof. Dit hardwerkende materiaal omhelst je spieren en geeft tegendruk, maar rekt toch in alle richtingen en houdt zijn vorm vast tijdens zware routines. Met DriFIT technologie die zweet afvoert zodat het snel kan verdampen, blijf je fris en geconcentreerd.


Warming-up en cooling-down hoort bij het regime van elke danser. Onze comfy fleece houdt de warmte vast om je spieren te beschermen, terwijl lichtgewicht materialen ervoor zorgen dat je nog steeds vrij kunt bewegen. Kies voor gemakkelijk aan te trekken kleding die maximale warmte geeft, of kies voor kleding met ritssluitingen waarmee je de ventilatie kunt regelen.


Omdat een dansoutfit er net zo goed uit moet zien als dat hij voelt, maken we onze danskleding met de designstijl waar we bekend om staan. Houd je look strak en minimalistisch met tijdloze zwart- en wittinten, of voeg extra impact toe met gedurfde kleuren – natuurlijk allemaal afgewerkt met onze iconische Swoosh.