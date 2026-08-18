Danstops: gemaakt voor ultieme vrijheid
Zodra de muziek begint, houden onze danstops en dans-T-shirts je in beweging. Ze zijn gemaakt van lichte en ademende stoffen, die je alle comfort geven terwijl jij je ritme vindt. Onze intelligente Nike Dri-FIT technologie werkt hard om zweet van je huid af te voeren, zodat het sneller kan verdampen en je koel blijft. Daarnaast zit er veel stretch in het materiaal van onze dansshirts, waardoor je onbeperkt kunt draaien en buigen. Shop comfortabele dans-T-shirts met veel katoen of tops van lichtgewicht materialen die nauwelijks voelbaar zijn.
Kies een dans-crop-top of een dansshirt met korte mouwen voor een extra ademend effect. Of ga voor een danstop voor dames met zijsplitten aan de zoom of cut-out-details voor een betere luchtstroom. Op koelere dagen zijn Nike danstops met lange mouwen ideaal om je spieren te beschermen. Bij Nike weten we dat details belangrijk zijn. Daarom bieden we tops aan met duimgaten in de manchetten, zodat ze perfect blijven zitten en jij je kunt focussen op je oefeningen. We gebruiken ook slimme stiksels en zachte naden om wrijving of irritatie te voorkomen, waardoor jij je volledig op je prestaties kunt richten.
Elke danser heeft haar eigen stijl, en bij Nike vind je de juiste kleding die bij je past. Onze boxy modellen hebben een relaxte look voor streetdance, terwijl aansluitende danstops voor elegantie en evenwicht zorgen – ideaal voor ballet en tapdansen. Met onze maten en pasvormen voor alle leeftijden kunnen ook de allerkleinsten het podium op. Kies voor danskleding met de iconische Nike Swoosh, een onmiskenbaar teken van kwaliteit. Dankzij onze ruime keuze aan kleuren en prints vind je altijd wel een danstop die bij je trainingsgarderobe past.