Nike Black Friday voetbaltenues: voor optimale prestaties
Laat je team zien wat je in huis hebt in onze Nike Black Friday voetbaltenues-sale. Onze voetbalkleding heeft een clean design, zodat je er probleemloos in kunt bewegen, draaien en tackelen. Bij slechtere weersomstandigheden zijn onze praktische trainingsshirts en isolerende basics ideaal. Of zorg dat je het koel houdt met shorts en shirts met korte mouwen. En omdat er voetballers met verschillende maten en lichaamstypes zijn, vind je hier een ruim aanbod aan pasvormen en stijlen.
Ontdek de Nike Black Friday voetbaltenues van hoogwaardig Nike Dri-FIT materiaal. Deze vezels voeren zweet van je huid af en leiden het vervolgens naar het oppervlak van de kleding, zodat het snel kan verdampen. Daarnaast zorgen ademende materialen voor een goede luchtcirculatie, zodat je overtollige warmte kunt afvoeren. Dat betekent dat je langer koel en gefocust blijft. Voeg hier onze stretchy materialen aan toe en je bent helemaal klaar voor je volgende wedstrijd.
Beleef belangrijke wedstrijden optimaal met Nike Black Friday voetbaltenues met daarop de logo's van 's werelds meest iconische clubs. Je vindt tenues geïnspireerd op de nieuwste graphics en kleuren, mét de unieke badge van jouw team. Kies uit een aanbod van thuis-, uit- en derde designs om jouw team overal te volgen. Voor de nieuwe generatie voetbalfans kun je tenues in juniormaten bestellen.
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Zin om mee te doen? Kies voor Nike Black Friday voetbaltenues met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.