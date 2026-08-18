Nike Black Friday voetbalshirts: speel op je best in 2026
Geef je voetbaluitrusting een upgrade met Nike Black Friday voetbalshirts. We ontwerpen onze kleding met een perfecte pasvorm en gebruiken rekbare materialen die je alle bewegingsvrijheid geven. Blijf fris en comfortabel met korte mouwen, of draag verschillende laagjes met trainingstops en basislagen om de elementen te kunnen trotseren.
Van de aftrap tot het laatste fluitsignaal wil je alles geven voor je team. Daarom hebben we de voetbalkleding in onze collectie gemaakt met innovatieve Nike Dri-FIT technologie. Deze technische stof voert vocht af van je huid en verplaatst het vervolgens naar het oppervlak van de kleding. Zo droogt het sneller. Ook hebben onze ademende materialen een uitstekende luchtcirculatie. Hierdoor raak je snel warmte kwijt en blijf je fris en gefocust, hoe intens de actie op het veld ook wordt.
Moedig je je team thuis aan vanaf de bank? Of steun je ze langs het veld? Waar je ook kijkt, in een Nike Black Friday voetbalshirt voel je je dichter bij de actie van de wedstrijddag. We hebben thuis-, uit- en derde tenues geïnspireerd op iconische clubs wereldwijd. Shop je voor een jonge fan? Kijk dan eens naar shirts met namen van spelers erop, zodat ze hun favoriete voetballer kunnen aanmoedigen. En omdat er voetballers zijn in alle soorten en maten, hebben we een ruime keuze aan kledingmaten en pasvormen.