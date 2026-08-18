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Nike Black Friday voetbalshirts 2026

(58)
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
30% korting
FC Barcelona Academy Pro Fourth
FC Barcelona Academy Pro Fourth Nike Dri-FIT warming-uptop voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Academy Pro Fourth
Nike Dri-FIT warming-uptop voor dames
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
30% korting
Inter Milan Academy Pro Derde
Inter Milan Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde Jordan Dri-FIT warming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde
Jordan Dri-FIT warming-uptop voor kids
30% korting
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Uit
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
30% korting
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Thuis
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Pumas UNAM 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Inter Milan Academy Pro SE
Inter Milan Academy Pro SE Nike ACG Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan Academy Pro SE
Nike ACG Dri-FIT warming-upvoetbaltop met korte mouwen voor heren
30% korting
Liverpool FC 2024/25 Stadium Uit
Liverpool FC 2024/25 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Liverpool FC 2024/25 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
30% korting
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor warming-up voor dames
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor warming-up voor dames
30% korting
Chelsea FC Academy Pro SE
Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro SE
Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Dri-FIT ADV voetbaltrainingstop voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV voetbaltrainingstop voor heren
30% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
30% korting
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Vini Jr. Academy
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
30% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
Uitverkocht
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT voetbalwarming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT voetbalwarming-uptop voor kids
30% korting
Inter Milan Primary
Inter Milan Primary Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Inter Milan Primary
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Inter Milan Academy Pro Derde
Inter Milan Academy Pro Derde Nike Dri-FIT Total 90 warming-uptop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan Academy Pro Derde
Nike Dri-FIT Total 90 warming-uptop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition Jordan Dri-FIT warming-up voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Jordan Dri-FIT warming-up voetbaltop met korte mouwen voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
28% korting
Nike Energy
Nike Energy Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
28% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Nike voetbaltop met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Erling Haaland Academy
Nike voetbaltop met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Chelsea FC Academy Pro Derde
Chelsea FC Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Inter Milan Academy Pro Derde
Inter Milan Academy Pro Derde Nike Dri-FIT Total 90 warming-uptop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan Academy Pro Derde
Nike Dri-FIT Total 90 warming-uptop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition Jordan Dri-FIT warming-up voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Jordan Dri-FIT warming-up voetbaltop met korte mouwen voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
30% korting
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Dri-FIT voetbaltop met lange mouwen voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
28% korting
Nike Energy
Nike Energy Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Energy
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
28% korting
Nike Strike
Nike Strike Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Strike
Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren
30% korting
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Nike voetbaltop met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Erling Haaland Academy
Nike voetbaltop met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Total 90
Dri-FIT voetbalshirt voor kids
30% korting
Chelsea FC Academy Pro Derde
Chelsea FC Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor heren
30% korting

Nike Black Friday voetbalshirts: speel op je best in 2026

Geef je voetbaluitrusting een upgrade met Nike Black Friday voetbalshirts. We ontwerpen onze kleding met een perfecte pasvorm en gebruiken rekbare materialen die je alle bewegingsvrijheid geven. Blijf fris en comfortabel met korte mouwen, of draag verschillende laagjes met trainingstops en basislagen om de elementen te kunnen trotseren.

Van de aftrap tot het laatste fluitsignaal wil je alles geven voor je team. Daarom hebben we de voetbalkleding in onze collectie gemaakt met innovatieve Nike Dri-FIT technologie. Deze technische stof voert vocht af van je huid en verplaatst het vervolgens naar het oppervlak van de kleding. Zo droogt het sneller. Ook hebben onze ademende materialen een uitstekende luchtcirculatie. Hierdoor raak je snel warmte kwijt en blijf je fris en gefocust, hoe intens de actie op het veld ook wordt.

Moedig je je team thuis aan vanaf de bank? Of steun je ze langs het veld? Waar je ook kijkt, in een Nike Black Friday voetbalshirt voel je je dichter bij de actie van de wedstrijddag. We hebben thuis-, uit- en derde tenues geïnspireerd op iconische clubs wereldwijd. Shop je voor een jonge fan? Kijk dan eens naar shirts met namen van spelers erop, zodat ze hun favoriete voetballer kunnen aanmoedigen. En omdat er voetballers zijn in alle soorten en maten, hebben we een ruime keuze aan kledingmaten en pasvormen.