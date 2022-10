Mamba Mentality: Focus

Kobe was voor Jewell Loyd als coach enorm waardevol. "We spraken elkaar al ongeveer één keer per week. Ik stelde hem altijd vragen, over van alles en nog wat. Vaak ging het over basketbal. Vaak over iets heel anders, over je mindset bijvoorbeeld en dingen waarop hij zich richtte en waar hij aan werkte. En kort daarna werd hij officieel mijn mentor."



Als je belangrijkste doel is om elke dag beter te worden, geeft focus je richting. Jewell begrijpt dat omdat focus haar succes bracht in sport en in het dagelijks leven. De onstuitbare focus van Kobe is nog steeds aanwezig. "Hij was absoluut van een ander niveau. Ik heb niemand anders ontmoet met zo'n focus", aldus Jewell.