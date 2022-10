House of Innovation - Nike Store

Onze missie bij Nike is simpel: elke atleet* ter wereld inspiratie en innovatie bieden.



Dit doel vormt de inspiratie voor nieuwe technologieën, nieuwe systemen en nieuwe standaarden.

Het vormt spelwijzes, wedstrijden en legendes. Het is ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid.

Het is de reden waarom we niets zomaar aannemen en overal vragen bij stellen, behalve over het

eindeloze potentieel van mensen om mooie dingen te doen. Het is de reden waarom we grote risico's

nemen, zelfs wanneer dat betekent dat we alles op het spel zetten. Het is waarom we de toekomst

van sport creëren en vormen: dag na dag, idee na idee, innovatie na innovatie.