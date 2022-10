Flohio. The Future is in the Air

Nike: De klassieke Grime look uit de jaren 2000, van de Nike trainingspakken tot aan de Air Max 90, is nog steeds net zo populair als dat die toen was. Waarom is die look nog steeds populair bij jouw generatie?



Flohio: Het zal altijd populair blijven. Ik droeg een paar dagen geleden een paar Air Max en het deed me denken aan de dagen van Cabrini Old School J.D. Het was zo'n rijke cultuur. Jongens die aan het voetballen waren op het trapveldje, droegen Air Max. En ook de meisjes, in het park met hun lolly's en kettinkjes, droegen Air Max. Dat was gewoon de sfeer. De Air Max staat voor rebelse jeugd. En iedereen had een paar Air Max. Als je die niet had, dan was je een buitenstaander, einde verhaal. Je ging net zolang door tot je ook een paar Air Max had.