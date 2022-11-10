Tips voor zwangerschapsoutfits van Nike

De beste Nike zwangerschapsoutfits voor elke gelegenheid
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De beste zwangerschapskleding van Nike is niet alleen geschikt als work-outkleding. Bekijk zeven essentiële items voor je garderobe, ongeacht het trimester.
De beste zwangerschapsoutfits kunnen voor verschillende activiteiten worden gedragen. En enkele basics, zoals deze Nike favorieten, kun je elke dag dragen. Deze Nike zwangerschapsoutfits, gemaakt met zweetafvoerende materialen en met het oog op duurzaamheid, zijn ontworpen om tijdens de zwangerschap en na de bevalling gedragen te worden.
Veel items behoren tot het Nike Move to Zero initiatief, dat koolstofuitstoot en afval vermindert door gerecyclede plastic flessen en materialen te gebruiken. Deze zwangerschapsoutfits zijn ook gemaakt met de kenmerkende Nike Dri-FIT technologie, die helpt zweet tot een minimum te beperken, maar bewegingsvrijheid stimuleert.
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De beste Nike zwangerschapsoutfits
1.Beste sport-bh: Nike Dri-Fit Swoosh (M)
De Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh kan jouw dagelijkse bh zijn gedurende je zwangerschap. Het strakke design met gekruiste bandjes en verstelbare schuiver zorgt ervoor dat je de bh eenvoudig aan je veranderde borstomvang kan aanpassen. Hij is ontworpen met multifunctionele lagen die een gemakkelijke toegang voor kolven en borstvoeding bieden.
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2.Beste leggings: Nike One leggings met hoge taille
Als je op zoek bent naar een legging, is dit een veelzijdige en aanpasbare optie die je niet regelmatig hoeft te vervangen. Deze legging met hoge taille kan je buik bedekken, maar de tailleband kan ook worden omgevouwen zodat hij op je heupen zit.
Kies uit een breed aanbod aan maten, van XXS Short tot 3XL-TT, voor de pasvorm die jou het meeste comfort en ondersteuning biedt. Pluspunt: deze legging is gemaakt met ten minste 75 procent gerecyclede polyestervezels.
3.Beste sweater: Nike Pullover
Deze trui is gemaakt met een split in de middenzoom, zodat je hem eenvoudig kunt openen om borstvoeding te geven. En hij is omkeerbaar, voor extra bedekking. Net zoals de legging is deze trui gemaakt met ten minste 75 procent gerecyclede, zweetafvoerende polyestervezels. Hij heeft ook twee grote zijzakken waar je je essentials in kwijt kunt.
4.Beste tanktop: Nike Maternity Dri-FIT tanktop
Hoewel deze tanktop een aansluitende pasvorm heeft, is hij in vier richtingen rekbaar. Dankzij de veelzijdigheid kan dit artikel ook na de zwangerschap worden gedragen. Deze Dri-FIT tanktop is verkrijgbaar in verschillende opvallende kleuren en heeft een stijlvol racerbackdesign.
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5.Beste shirt: Nike Dri-FIT Maternity T-shirt
Met een mix van polyester, katoen en rayon helpt dit ultrazachte zwangerschaps-T-shirt je droog te houden. Bovendien is het materiaal zeer rekbaar en groeit het met je mee.
6.Beste compressieshorts: Nike Dri-FIT One Shorts (18 cm)
Deze lichte compressieshorts bieden volledige bedekking en voeren zweet af. Ze volgen je rondingen en hebben een tailleband die kan worden omgevouwen. Kies uit verschillende kleuren en combineer ze met je favoriete top en sneakers voor een casual look voor elke dag.
7.Beste sportieve jurk: Nike Sportswear Jurk
Een oversized jurk als deze heeft een ruime, comfortabele pasvorm en kan thuis en buiten worden gedragen. Kies voor een lengte boven de knie of voor een langere zoomlijn die je favoriete schoenen accentueert. Sommige worden gesierd door eenvoudige Nike graphics of abstracte designs die op golvende wolken lijken.
Tekst: Tiffany Ayuda