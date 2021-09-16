Zo voorkom je dat je tepels zichtbaar zijn door je sport-bh. Nooitgestelde vragen

Nooitgestelde vragen
Tepels, rondingen en geen ondergoed dragen
Welkom bij de nooitgestelde vragen, waar we de vragen beantwoorden die je nooit durfde te stellen over borsten, sport-bh's en training.
Je denkt er soms amper bij na, totdat iemand je de vraag stelt en jij zoiets hebt van 'ja, ik snap wat je bedoelt'. Vandaag gaan we dat soort vragen beantwoorden. We gaan het hebben over:
- Zijn er nog meer mensen die zich onzeker voelen over tepels die door sport-bh's heen te zien zijn?
- Hoe kan ik mijn rondingen ondersteunen bij het sporten?
Moet ik ondergoed dragen als ik train?
1. Zijn er nog meer mensen die zich onzeker voelen over tepels die door sport-bh's heen te zien zijn?
We zouden ons er eigenlijk niet druk over moeten maken, maar we begrijpen het wel. Opvallen is niet het doel van je work-out en als je tepels zichtbaar zijn door je top, kun je je ongemakkelijk voelen. De beste oplossing is om een sport-bh met lichte vulling of van een dikkere stof te proberen.
Als je op zoek bent naar bedekking met complete ondersteuning, is de Nike Alpha een geweldige optie. Het mesh patroon over de cups zorgt ervoor dat je tepels worden gecamoufleerd, en de overlay op de borst houdt je borsten goed op hun plek en zorgt voor een extra laag ondersteuning zodat je zelfverzekerd kunt blijven bewegen. De Rival is ook een topper, omdat de voorgevormde cups je de gewenste bedekking geven en tegelijkertijd je natuurlijke vorm benadrukken.
De One Piece Pad bh is een geweldige keuze als je bedekking wilt, maar geen losse pads. Deze bh met medium ondersteuning is ontworpen met één brede pad die gemakkelijk in de bh past en verwijderd kan worden op minder koude dagen.
Bh's met lichte ondersteuning zijn vaak gemaakt van een dunnere stof. Ze zien er leuk uit, maar geven meestal niet zo veel bedekking. Maar de Nike Indy UltraBreathe is anders dan de rest: hij is niet alleen superleuk, maar heeft ook een lichte vulling en een ultralichte mesh overlay — hij is ontworpen om je fris te houden, maar heeft het bijkomende voordeel dat je tepels er niet doorheen schijnen.
Als je een favoriete sport-bh hebt waarin je tepels zichtbaar zijn op koude dagen, kun je altijd tepelcovers kopen. Die zijn misschien niet zo comfortabel, maar je kunt dan wel zonder zorgen je favoriete sport-bh dragen.
2. Hoe kan ik mijn rondingen ondersteunen bij het sporten?
We krijgen veel vragen over sporten met grotere borsten of met een voller figuur. Dus laten we het over rondingen hebben.
Als je een voller figuur hebt, bijvoorbeeld grotere borsten of billen, moet je hier rekening mee houden wanneer je gaat sporten. We zijn er voor je om je te helpen van je rondingen te houden met sport-bh's waarmee je je zelfverzekerd, comfortabel en goed ondersteund voelt, wat je ook doet en welk figuur je ook hebt.
Een beetje extra
Hoe groter je borsten, hoe zwaarder ze voelen en hoe meer ondersteuning je nodig hebt. Je weet dit vast al sinds de gymlessen op school, maar springen kan pijn doen. Zorg goed voor je borsten met de beste steun die je ze kunt geven, van een bh met complete of medium ondersteuning. Bh's met lichte ondersteuning zien er leuk uit, maar geven niet zoveel steun en zijn dus niet altijd even geschikt voor cups D en hoger. Goede, ondersteunende bh's zijn de Nike Dri-FIT Rival, de Nike Alpha of de Nike FE/NOM Flyknit sport-bh.
De Nike Dri-FIT Rival heeft verstelbare bandjes en aparte cups zodat je borsten allebei afzonderlijk ondersteund worden. De Nike Alpha is een goede optie omdat de hoge cups de hele borst bedekken en je je dus geen zorgen hoeft te maken dat je borsten boven de cups uitkomen. De Nike FE/NOM Flyknit sport-bh is een van onze bestverkopende bh's, gemaakt met ventilerend materiaal en voorzien van een racerback zodat je tijdens je work-out vrij kunt bewegen.
3. Moet ik ondergoed dragen als ik train?
Of je ondergoed onder je work-outkleding draagt, is een persoonlijke voorkeur, tenzij het om bh's gaat. Dubbelop is nooit nodig. Als je de juiste sport-bh hebt, is dat alles wat je als bovenstuk hoeft te dragen om je borsten te ondersteunen.
Maar als we het over daarbeneden hebben, kun je kiezen. Als je geen zichtbare naden wilt, kun je commando gaan, als je de juiste legging hebt. En daarmee bedoelen we een legging gemaakt van een zacht, comfortabel materiaal dat zweet afvoert (zoals onze Nike Dri-FIT collectie) en waar je niet doorheen kunt kijken.
Een ander belangrijk aspect is hygiëne. Het juiste ventilerende ondergoed kan je intieme zone beschermen. Kies voor katoen dat zacht aanvoelt voor ultiem comfort en ventilatie. Als je geen ondergoed draagt, raden we je aan je legging altijd te wassen na een work-out. In warme, vochtige omgevingen liggen schimmelinfecties op de loer, dus je bezwete work-outgear aanhouden is dan geen goed idee.
Er is geen goed of fout antwoord, maar strings kunnen bij een intense training wrijving veroorzaken. Daardoor kan de huid beschadigen, wat weer tot infecties kan leiden. Maar het is natuurlijk allemaal een kwestie van persoonlijke voorkeur.
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