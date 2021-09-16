Zo voorkom je dat je tepels zichtbaar zijn door je sport-bh. Nooitgestelde vragen

We zouden ons er eigenlijk niet druk over moeten maken, maar we begrijpen het wel. Opvallen is niet het doel van je work-out en als je tepels zichtbaar zijn door je top, kun je je ongemakkelijk voelen. De beste oplossing is om een sport-bh met lichte vulling of van een dikkere stof te proberen.

Als je op zoek bent naar bedekking met complete ondersteuning, is de Nike Alpha een geweldige optie. Het mesh patroon over de cups zorgt ervoor dat je tepels worden gecamoufleerd, en de overlay op de borst houdt je borsten goed op hun plek en zorgt voor een extra laag ondersteuning zodat je zelfverzekerd kunt blijven bewegen. De Rival is ook een topper, omdat de voorgevormde cups je de gewenste bedekking geven en tegelijkertijd je natuurlijke vorm benadrukken.

De One Piece Pad bh is een geweldige keuze als je bedekking wilt, maar geen losse pads. Deze bh met medium ondersteuning is ontworpen met één brede pad die gemakkelijk in de bh past en verwijderd kan worden op minder koude dagen.

Bh's met lichte ondersteuning zijn vaak gemaakt van een dunnere stof. Ze zien er leuk uit, maar geven meestal niet zo veel bedekking. Maar de Nike Indy UltraBreathe is anders dan de rest: hij is niet alleen superleuk, maar heeft ook een lichte vulling en een ultralichte mesh overlay — hij is ontworpen om je fris te houden, maar heeft het bijkomende voordeel dat je tepels er niet doorheen schijnen.

Als je een favoriete sport-bh hebt waarin je tepels zichtbaar zijn op koude dagen, kun je altijd tepelcovers kopen. Die zijn misschien niet zo comfortabel, maar je kunt dan wel zonder zorgen je favoriete sport-bh dragen.