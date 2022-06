Zo overwin je faalangst, volgens coach Patrick Sang

Je bent niet de enige, B.A.N.G. Veel hardlopers worstelen met angstgevoelens, vooral net voor een wedstrijd.



Helaas kan het voor competitieve atleten voelen alsof angst in de lucht hangt die we inademen. En op een bepaalde manier is dat soms ook zo. Dat komt doordat onze tegenstanders het dolgraag over het competitieve aspect hebben: over wie de tegenstander is, over persoonlijke records en over wat er op het spel staat. Als veel atleten zich in dat gesprek mengen, kan het voelen alsof die angst je volledig omringt.



Soms ontstaat deze sfeer per ongeluk. Andere keren beginnen atleten er expres over. Sommige hardlopers gebruiken die angst om de concurrentie af te leiden of te ontmoedigen. Dat gebeurt en het is goed om je ervan bewust te zijn.



Toen ik deelnam aan het wereldkampioenschap van 1987, had ik de eer om het op te nemen tegen een aantal geweldige atleten. Een van de atleten had een heel goede manier om zijn tegenstanders voor de wedstrijd af te leiden. Hij ging naar de startlijn en gaf de blokken zo'n geweldige rotschop dat je het aan de andere kant van de baan nog kon horen. Ik denk dat hij het expres deed — en het was zeer effectief.



Wat ik hiermee wil zeggen, is dat een deel van de angst die je voor een wedstrijd voelt vanuit je omgeving kan komen. Dus de eerste stap is om daar wat aan te doen. Kijk wie er onophoudelijk over de wedstrijd praat en probeer wat afstand van diegene te nemen. Misschien helpt het om vooraf muziek te luisteren, daarvan kwam ik altijd tot rust. Zelfs door aan de vooravond van een wedstrijd een boek te lezen kun je je aandacht even op wat anders vestigen. Zie het als een oefening om je aandacht op het hier en nu te richten als je eenmaal in de startblokken staat.