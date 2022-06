Hoe je volgens experts veelvoorkomende hardloopblessures kunt voorkomen

Bedenk eens hoe stijf je lichaam is na een hele dag achter je computer. Niet bepaald bevorderlijk voor een grote, open pas. Als je dan meteen gaat hardlopen, kunnen spieren verrekken en vindt er geen spieropbouw plaats, aldus Patel. Je moet het je zo voorstellen: als de primaire bewegers (je bilspieren) niet worden geactiveerd, moeten de secundaire spieren (zoals je kuiten of hamstrings) harder werken, waardoor je knieën en enkels extra worden belast.



Een warming-up hoeft niet veel tijd te kosten. Dynamische activatie-warming-ups — bewegend rekken in plaats van statisch rekken — helpen je lichaam voorbereiden en de juiste spieren op te warmen voordat je gaat hardlopen, legt Patel uit. Door vóór je run een routine in te lassen van vijf minuten, bestaande uit één set met 10 reps van elke dynamische beenstretch (zoals lunges en zijwaartse leg swings), kun je ook langer lopen, zo wees een onderzoek in de Journal of Strength and Conditioning Research uit. Voor de dagen waarop je écht geen vijf minuten extra hebt voor een goede warming-up, raden we je aan om in ieder geval de eerste vijf minuten van je run rustig naar je tempo toe te werken, of dat nu betekent dat je begint met een snelle wandelpas of een rustig jogtempo.





Nu weet je het dus: het geheim om hardlopen langdurig vol te houden is niet snelle tempo's klokken of een bepaald aantal kilometers afleggen. Het gaat erom dat je buiten de straat, trail of loopband alles doet wat mogelijk is waardoor je runs net zo goed voelen voor je lichaam als voor je geest.