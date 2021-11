Wat en hoe te eten om stress te verminderen, volgens voedingsdeskundigen

Je bent je het afgelopen weekend een beetje te buiten gegaan en nu voel je je belabberd. Wedden dat suiker daar de oorzaak van is? Toegevoegde suikers zoals die in bewerkt, voorverpakt voedsel en drinken voorkomen (en die verschillen van natuurlijke suikers die je in echt voedsel zoals fruit tegenkomt), worden in verband gebracht met depressiviteit, volgens een onderzoek in Scientific Reports. Dit gedeprimeerde gevoel wordt veroorzaakt door een piek in je bloedsuiker, zegt Decker. Je loopt ook meer kans dat al dat suiker de slechte bacteriën in je darmkanaal heeft geactiveerd.

De oplossing is eenvoudig: verminder je suikerinname zo veel mogelijk, door bijvoorbeeld geen suiker in je thee of koffie te drinken of wat fruit voor na het eten in plaats van een ijsje. Je moet proberen ruim onder de aanbevolen hoeveelheid van 25 gram suiker voor vrouwen en 36 gram voor mannen te blijven, volgens de American Heart Association.