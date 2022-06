Wat is wellnessmuziek en kan het je gezondheid verbeteren?

Via MRI's is aangetoond dat medicinale muziek meerdere delen van de hersenen doet oplichten, met name het lymbisch systeem. "Het lymbisch systeem is het emotionele centrum van de hersenen en staat in verbinding met de hersengebieden die onze hartslag, ademhaling en ook onze stemming reguleren," aldus Veena Graff, MD, docent anesthesiologie en intensive care aan de universiteit van Pennsylvania. Met andere woorden, als je naar deze muziek luistert, krijgt je lichaam vanuit je hersenen de boodschap dat het tijd is om tot rust te komen.



Alle muziek leidt tot de aanmaak van neurotransmitters, zoals dopamine en andere endorfinen, die zorgen voor lagere of juist hogere stress-indicatoren. "Daardoor maakt bepaalde muziek ons melancholiek, blij, verdrietig of boos, en worden we er kalm of juist energiek van", vertelt Graff. Als de stress-indicatoren worden verlaagd "kunnen we in een toestand van diepe ontspanning komen – een andere bewustzijnstoestand – die heerlijke, warme, omfloerste plek waar je je bevindt als je bijna in slaap bent of nog wakker moet worden," aldus Cooper. Als je je daar bevindt, is dat niet alleen prettig op dat moment, maar "er zijn ook allerlei mogelijke gezondheidsvoordelen aan verbonden, zoals een positieve stemming, en vermindering van angst, spierspanning en pijn."



Hoe meer vitaminen een nummer bevat, hoe lager de stress- en ontstekingsindicatoren, aldus Graff. Haar onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van medicinale muziek, net als meditatie, de angst voor een operatie kan verminderen. Volgens haar worden de beste vitaminen geleverd door instrumentale muziek met 60 tot 80 beats per minuut, en weinig ritme- en toonwisselingen. (Dus waarschijnlijk niet door je favoriete indie-band, maar eerder door klassieke en yoga-achtige muziek.) Al deze muzikale elementen zorgen ervoor dat je brein en je lichaam overgaan van de instelling vecht-of-vlucht naar een toestand van rust en herstel.



Cooper ontdekte dat sommige geluidsvitaminen, zoals een geleidelijke overgang naar een trager ritme, bij de luisteraar direct kunnen resulteren in een lagere hartslag en/of bloeddruk. Dat bleek uit een test van een van haar muziekstukken. "Het is getest in het Mindlab van de universiteit van Sussex en bleek een krachtig ontspanningsmiddel. Het werkt zelfs zo goed, dat wordt beweerd dat mensen die het in de auto op de radio horen maar beter even aan de kant kunnen gaan staan," vertelt ze.



Beide experts geven aan dat onze kennis over de potentie van muziek als medicijn nog maar in de kinderschoenen staat. Maar dankzij de technologische vooruitgang op het gebied van fitnesstrackers, wordt het voor onderzoekers mogelijk om je hartslag en bloeddruk te meten tijdens het luisteren naar verschillende stukken muziek, zodat ze kunnen vaststellen welke geluidsvitaminen het beste effect sorteren. Op basis daarvan kunnen ze ze gebruiken om een bepaald effect op te wekken, zoals slaap, rust of spierherstel na een training.