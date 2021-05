5 tips van mentale gezondheidsexperts voor omgaan met burn-out

Stel je dit eens voor: je wilt een kaars aansteken die nog genoeg was heeft, maar de lont is helemaal versleten en vat geen vlam meer. Als jij je net zo voelt als die opgebrande lont — je hebt wel de was, of de vaardigheden om hard te werken, maar de vonk wil niet overslaan — dan kun je gerust zeggen dat je te maken hebt met een flinke burn-out. Het goede nieuws is dat je jezelf eruit kan halen, zelfs als je op dit moment je lont niet kunt zien.



Je denkt misschien dat een burn-out uitsluitend te maken heeft met school, je werk of iets anders dat veel mentale aandacht vraagt. En dat kan zeker, vooral als je in een klein team zit met een lange to-dolijst.



Maar dit maar al te vaak voorkomende gevolg van geen rust krijgen (of nemen) kan ook op andere gebieden in je leven optreden, zegt gediplomeerd klinisch psycholoog Tasha Holland-Kornegay, PhD. Een te intensief of repetitief trainingsschema kan je uitputten, vooral als je geen vooruitgang ziet. Dat geldt ook voor elke dag dezelfde routine doen, vooral als er niets nieuws in het verschiet ligt (dan hebben we het natuurlijk over 2020).