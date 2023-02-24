Shop nu de beste Nike hoodies met rits

5 hoodies met rits van Nike waar je in wilt wonen
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Deze hoodies met rits van Nike zijn ontworpen om moeiteloos als laagje te kunnen worden gedragen en voor casual comfort.
Of je nu een casual outfit aan het samenstellen bent, een warming-up doet voor een work-out of laagjes zoekt voor onder een jack voor wat extra warmte, een comfortabele hoodie met rits is een essential die je het hele jaar kunt dragen. En mocht je een hoodie met rits vinden die helemaal bij je past – comfortabel, functioneel, ventilerend en niet te volumineus – dan draag je hem misschien wel elke dag.
De beste hoodies met rits van Nike voor heren, dames en kids zijn gemaakt van klassieke Nike fleecematerialen: Nike Club Fleece, Nike Tech Fleece en Nike Phoenix Fleece. Elke hoodie is ontworpen met een unieke look en unieke functies, van de supercomfortabele Club Fleece truien tot de verfijnde, getailleerde look van de Tech Fleece stijlen.
Hieronder vind je de beste hoodies met rits van Nike die passen bij jouw stijl.
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1. Voor heerlijke comfort: Nike Club Fleece hoodies met rits
Als je op zoek bent naar een nieuwe favoriete hoodie met rits, kan je bijna niet misgaan met het klassieke Nike Club Fleece materiaal. Dit materiaal is glad aan de buitenkant en geborsteld aan de binnenkant, voor extra zachtheid en warmte.
Nike Club Fleece hoodies met rits zijn bijzonder veelzijdig: trek ze aan over een alledaags T-shirt, combineer ze met een sportoutfit of maak je trainingsset helemaal af door de hoodie met een matchende Nike Club Fleece joggingbroek te combineren.
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Nike Club fleecehoodies en -truien zijn er in vele kleuren, van neutrale basics tot opvallende kleurtonen. Shop maten voor heren, dames en kids.
2. Voor een strakkere look: Nike Tech Fleece hoodies met rits
Voor een comfortabele, strakke look kies je voor een Nike Tech Fleece hoodie met rits. De Nike Tech Fleece kledingcollectie geeft een meer verfijnde en getailleerde twist aan basic fleecetruien. Kijk maar eens naar die strakke look en de premium ritszakken op sommige stijlen. De pasvorm is ontspannen en praktisch: je blijft warm zonder extra volume.
Voor matchende broeken kun je het beste kijken naar Nike Tech Fleece joggingbroeken en trainingsbroeken. En om de look van je kleintje helemaal af te maken, kun je zelfs kiezen voor Nike Tech Fleece onesies met rits en capuchon, en matchende sets voor baby's en peuters.
3. Voor een opvallende look: Nike Phoenix Fleece hoodies met rits
Deze oversized hoodies met oogstrelende kleuren en designs uit de Nike Phoenix Fleece collectie voor dames zijn geen alledaagse hoodies. Ontdek de Phoenix Fleece hoodies met ritsen in extra grote, ruimvallende pasvormen die ideaal zijn om in te relaxen. En kijk ook eens naar de lange, tot op de knie vallende designs voor extra warmte en comfort. Deze hoodies hebben ook leuke details, zoals extra lange ribbels bij de boorden en zoom, die structuur aan het design toevoegen.
Nike Phoenix Fleece joggingbroeken zijn net zo uniek als de truien die erbij passen, met stijlen met hoge tailles en brede pijpen, en baggy, oversized versies voor een coole en comfortabele look.
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4. Om in te sporten: Nike Dri-FIT hoodies met rits
Als je op zoek bent naar een trui of hoodie met capuchon om te dragen voor, tijdens of na je work-out, kies dan voor een hoodie met Nike Dri-FIT. De zweetafvoerende technologie verspreidt vocht over het oppervlak van het kledingstuk, zodat het sneller verdampt, waardoor je koel en droog blijft terwijl je van je work-out geniet.
Je vindt Nike Dri-FIT technologie in hoodies met rits gemaakt voor basketbal, yoga en work-outs.
5. Voor duurzame stijlen: Nike hoodies met rits gemaakt met duurzame materialen
Nike kleding waar 'gemaakt met duurzame materialen' bij staat, bevat tenminste 50% gerecyclede materialen. Er zijn diverse hoodiestijlen met rits die dit label hebben.
Van vintage stijlen met een sportieve look tot Nike Therma-FIT hoodies waar je heerlijk warm in blijft. Deze stijlen bevatten materialen zoals gerecycled polyester, dat gemaakt is van plastic flessen die zijn schoongemaakt, vermalen tot vlokken, omgezet in pellets en vervolgens tot een hoogwaardig garen worden gesponnen.
Tekst: Julia Sullivan