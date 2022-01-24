Vier tips om te trainen tijdens je menstruatie

Als je gevoelig bent voor de symptomen van het premenstrueel syndroom (PMS), kan lichaamsbeweging effectieve verlichting bieden. Als je sport, verhoog je het niveau van bepaalde neurotransmitters, waaronder endorfine, dopamine, serotonine en noradrenaline, die geassocieerd worden met het stimuleren van geluksgevoelens en rust.



Endorfine beïnvloedt bijvoorbeeld de zogenaamde opioïde receptoren in onze hersenen om de waarneming van pijn te verminderen en in plaats daarvan gevoelens van geluk en welzijn op te wekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat lichaamsbeweging voor het vrijkomen van endorfine zorgt. Dus als je tijdens je menstruatie last hebt van stemmingswisselingen of pijnlijke krampen, kan lichaamsbeweging je op biochemisch niveau beter laten voelen.



De resultaten van één onderzoek wijzen erop dat slechts 45 tot 60 minuten lichaamsbeweging tijdens de menstruatie, ten minste drie keer per week, tot een aanzienlijke vermindering van dysmenorroe kan leiden, oftewel ernstige pijn door menstruatiekrampen.



Oestrogeen beïnvloedt de productie van bepaalde neurotransmitters, met name serotonine en dopamine. Aangezien je oestrogeenniveau aan het begin van je cyclus op zijn laagst is, zijn er minder van deze essentiële chemische boodschappers.



Vergeet niet dat serotonine en dopamine allebei positieve effecten op je stemming hebben. Lichaamsbeweging kan helpen om die feel-good chemicaliën te stimuleren, omdat het leidt tot een afgifte van zowel serotonine als dopamine, waardoor de effecten van een laag oestrogeengehalte worden tegengegaan.



Een ander belangrijk voordeel: als je je hartslag tijdens het sporten verhoogt, verhoog je de bloedtoevoer naar de hersenen. Dit kan hersenmist verminderen, een veel voorkomend symptoom tijdens de menstruatie. Door 's ochtends met lichaamsbeweging te beginnen, verdwijnt de hersenmist en ben je de hele dag productiever.



Naast de biochemische voordelen zijn er ook andere redenen waarom lichaamsbeweging er tijdens je menstruatie voor zorgt dat je beter in je vel zit. Als je menstruatie-gerelateerde symptomen ervaart, kan het een goede afleiding zijn om naar buiten te gaan en te bewegen. Probeer een pauze te nemen van je bezigheden en ga buiten wandelen terwijl je naar muziek of een opbeurende podcast luistert. Je zult merken dat dit de vermoeidheid tegengaat en je meer energie krijgt.



Als je het erg lastig vindt om gemotiveerd te blijven tijdens je ongesteldheid, probeer dan samen met een vriend of vriendin te sporten. Je trainingsroutine kan gemakkelijk ontregeld raken door je menstruatie. Pas deze daarom aan en vind manieren om je trainingen plezieriger te maken in plaats van ze helemaal over te slaan.



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