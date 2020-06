Hoeveel water hardlopers echt nodig hebben

Tips voor H2O onderweg

Hoe pak je dat hydrateren nu aan? Watertappunten zijn helaas nog schaars in Nederland, en dus lang niet voor iedereen een optie. Een hele run lang een bidon in je hand houden is ook niet bepaald aangenaam. Wat dan wel? Er zijn speciale handbidons met een band die je over je hand kunt schuiven; bidonriemen waarmee het gewicht van het water op je heupen komt te zitten; en bodywarmers met ruimte voor je bidons op de borst of met een speciale waterzak op de rug met een slangetje naar voren.



Hoewel dit soort uitrusting in de regel ergonomisch is, kan je houding er wel door worden beïnvloed, zegt Jason Fitzgerald, gecertificeerd coach bij USA Track & Field, hoofdcoach van Strength Running en presentator van de Strength Running-podcast. "Door een gevulde waterzak kun je te ver voorover gaan leunen, en als je een waterfles aan één heup draagt of telkens in dezelfde hand houdt, kan het zijn dat je iets meer naar die kant gaat leunen", zegt hij.



Hoewel die dingen op zich niet veel voorstellen — en zeker niet zo'n groot probleem zijn als uitdroging — kan die onevenwichtigheid je op de lange termijn wel parten gaan spelen. Probeer het evenwicht te herstellen door je bidon af en toe van hand te wisselen, je bidon aan de andere kant van je riem te steken, of als je een vest met meerdere bidons hebt, telkens uit een andere bidon te drinken in plaats van ze een voor een leeg te drinken. Heb je een waterzak, vul deze dan niet tot de rand, maar slechts met de hoeveelheid water die je nodig hebt voor je work-out.