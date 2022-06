Maakt Nike vochtafvoerende shirts?

Overweeg voor dagelijks gebruik een vochtafvoerende polo of casual T-shirt. Je zult ontdekken dat er street-ready stijlen zijn met duurzame materialen in ventilerende designs die je fris en comfortabel houden. Kies voor een T-shirt, tanktop of andere stijl die ruim valt en je comfortabel laat voelen, dankzij eigenschappen als een geribde hals en geweven labels.

Onthoud tenslotte dat er andere types vochtafvoerende kleding zijn die erop gericht zijn je droog te houden. Bijvoorbeeld de Nike Dri-FIT hardloopsokken, die blaren en ongemakken voorkomen. De Nike Pro leggings gemaakt van Dri-FIT technologie zijn perfect voor die warme spinningles of hot yoga. Dri-FIT shorts voeren vocht af en zijn de perfecte essentials voor sportactiviteiten binnen en buiten.

Om je vochtafvoerende kleding in topconditie te houden, en in de juiste pasvorm, raden we aan om goed de labels op de kleding te lezen en de wasinstructies te volgen. In het algemeen vraagt deze kleding van hoge kwaliteit geen speciale verzorgingsvereisten. Je moet je gear gewoon geregeld in koud water wassen en geen bleekmiddel gebruiken. Welke work-out je ook in het vooruitzicht hebt, de zweetafvoerende technologie van Nike helpt je droog te blijven. Zo kun jij je richten op het vermorzelen van je volgende sportsessie.