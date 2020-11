Hoe je darmen invloed hebben op je algehele gezondheid

“Er zijn drie keer zoveel microbiële cellen in en op het menselijk lichaam als menselijke cellen", zegt Jocelyn Harrison, een geregistreerde diëtiste en medeoprichter van Pacific Nutrition Partners in Los Angeles. (Microbiële cellen zijn van virussen, bacteriën en schimmels, terwijl menselijke cellen o.a. bestaan uit witte bloedcellen, bloedplaatjes, huidcellen, geslachtscellen en vetcellen.) De meeste van die cellen leven in de dikke darm en vormen een integraal onderdeel van je immuunsysteem, stofwisseling, hersenfunctie en meer.



Tot deze microben behoren zowel goede als schadelijke bacteriën, maar in een gezonde buik winnen de goede het van de kwade. Wanneer je een hoogwaardig dieet volgt dat rijk is aan volwaardige producten en vezels en wanneer je goed voor jezelf zorgt, leg je de basis voor een goedfunctionerend maagdarmstelsel en een algehele goede gezondheid, zegt Harrison.



Wanneer de slechte bacteriën meer voet aan de grond krijgen, kan dit leiden tot diverse cardiovasculaire en gewichtsproblemen, of tot depressie en angst, vermoeidheid en ontstekingen. Het kan ook stress veroorzaken, gekoppeld aan hoofdpijn, huidproblemen en zelfs slaapstoornissen. (Als een van deze symptomen je bekend voorkomt en je weet niet waar het door komt, maak dan eens een afspraak met een gastro-enteroloog.) Deze problemen kunnen op hun beurt weer je microbiële cellen vernielen, ook wel je microbioom genoemd. Maar andersom werkt het ook. "Als je stappen zet om je buik te genezen, kan dit ook je andere systemen genezen en vice versa", zegt Harrison.



Zelfs onderzoekers proberen nog steeds te bevatten hoe het allemaal precies werkt. De meeste buikonderzoeken zijn uitgevoerd op dieren, omdat het ontrafelen van hoe de buikbacteriën van invloed zijn op je brein een direct onderzoek van beide vereist, wat niet uitgevoerd kan worden op mensen, zegt Monika Fleshner, PhD, docent op de afdeling integratieve fysiologie van het Center for Neuroscience aan de University of Colorado in Boulder, die veelvuldig zelf onderzoeken heeft uitgevoerd. En hoe meer onderzoekers de kracht van de buik zien, hoe meer ze zich verdiepen in de vraag hoe we dit potentieel ten volle kunnen benutten. Dit is wat er tot nu toe wordt geadviseerd: