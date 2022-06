Training en cyclus synchroniseren

Misschien wist je nog niet dat je menstruatiecyclus fases heeft. Of je had gehoord dat er twee, drie, vier of zelfs vijf fases zijn. Tijd om alles even op een rijtje te zetten. Eigenlijk kun je de menstruatiecyclus in vele fasen onderverdelen. Met het oog op je training, focussen we ons op de vier fasen waarin grote hormonale veranderingen in je lichaam plaatsvinden: de menstruerende fase, de folliculaire fase (de eerste fase), de ovulatoire fase (middenfase) en de luteale fase (eindfase).

Hoewel elk lichaam anders is en de lengte van de menstruatiecyclus kan variëren, kunnen we ons laten leiden door de wetenschap om onze fysiologie beter te begrijpen, nieuwsgierig te raken naar onze eigen unieke hormonale patronen en te begrijpen hoe ze onze fitheid kunnen beïnvloeden. Laten we beginnen.